የከተማ ነዋሪዎች በፍጥነት የሚደርሱ ምርቶችን በማምረትና ለገበያ በማቅረብ የኑሮ ውድነቱን ጫና ለመቀነስ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ተጠየቀ

አዲስ አበባ፣ መጋቢት 28/2014 /ኢዜአ/ በከተሞች የሚኖሩ ዜጎች በፍጥነት የሚደርሱ አትክልቶችን አልምተው ለራስ ፍጆታና ለገበያ በማቅረብ የኑሮ ውድነቱን ጫና ለመቀነስ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ተጠየቀ፡፡
የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ በአዲስ አበባ “ምግቤን ከጓሮዬ” የሚል አገር ዓቀፍ የወጣቶች የከተማ ግብርና ማስጀመሪያ መርሃ ግብር አካሂዷል።
በመርሐ ግብሩ ላይ ከአገሪቱ ክልሎች የተውጣጡ የሊጉ ስራ አስፈጻሚ አባላት ተሳትፈዋል።
በዚሁ ወቅት የፓርቲው ፖለቲካ ፓርቲዎችና ሲቪል ማኅበራት ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር አለሙ ስሜ እንደገለጹት፤ የኑሮ ውድነትን ለመቋቋም በየደረጃው የሚገኙ የእርሻ ቦታዎችን ማልማት ተገቢ ነው።
በተለይ ከተሞች የተለያዩ የማምረት ዘዴዎችን በመጠቀም የፍጆታ ምርቶችን ማምረት የሚያስችል ፀጋዎች እንዳሉ ጠቁመዋል።
በመሆኑም የከተማ ነዋሪዎች ባላቸው ቦታዎች ላይ በፍጥነት የሚደርሱ ምርቶችን በማምረት ከራስ ፍጆታ ባለፈ ለገበያ በማቅረብ የኑሮ ውድነቱን ጫና ለመቀነስ አስተዋጽኦ ማድረግ ይገባቸዋል ብለዋል።
የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለሰ አለሙ፤ በምግብ ራስን ለመቻል የከተማ ግብርና ዘርፍ ብዙ ጠቀሜታ ያለው መሆኑን አስረድተዋል።
በተለይም በከተሞች እየታየ ያለውን የኑሮ ውድነት ከመቀነስ አኳያ የከተማ ግብርና ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም ገልጸዋል።
”በመላ ኢትዮጵያ የምንገኝ የሊጉ አባላት በየአካባቢያችን በምግብ ራስን ለመቻል የሚያግዙ እድሎችን ለመጠቀም ዝግጅት አጠናቀናል” ያሉት ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ሊቀመንበር አስፋው ተክሌ ናቸው።
በዚህ መሰረትም ለሚቀጥሉት ሶሰት ወራት በሚቆየው በዚሁ መርሐ ግብር 200 ሺህ ሄክታር መሬት በወጣቶች ንቅናቄ ለማልማት መታቀዱን ተናግረዋል።
የቦሌ ክፍለ ከተማ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ዓለምፀሐይ ሺፈራው በበኩላቸው፤ የምርት እጥረት ለኑሮ ውድነት መባባስ አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑን አንስተዋል።
በመሆኑም በወጣቶቹና በከተማ ነዋሪዎች የሚከናወነው የከተማ ግብርና ስራ የምርት እጥረትን መቅረፍ የሚያስችል መሆኑንም አክለዋል።
መርሃ ግብሩ በአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ አይ.ሲ.ቲ ፓርክ አካባቢ የተከናወነ ሲሆን ተሳታፊዎች በከተማ ግብርና መስኖ የለማ የስንዴ እርሻን ይጎበኛሉ ተብሎ ይጠበቃል።