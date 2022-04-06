በከተማው የእሳት አደጋ በንብረት ላይ ጉዳት አደረሰ

ባህር ዳር ፤ መጋቢት 28/2014 (ኢዜአ) በባህር ዳር ከተማ በደረሰ የእሳት አደጋ በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን ፖሊስ አስታወቀ።
በአደጋው በሰው ህይወት ላይ ጉዳት አለመድረሱም ተመልክቷል።
በከተማ አስተዳደሩ የሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ ሃላፊ ምክትል ኮማንደር ጌትነት አበበ ለኢዜአ እንደገለጹት፣ የእሳት አደጋው የደረሰው ትናንት እኩለ ሌሊት ላይ ነው።
የእሳት ቃጠሎው የተነሳው በከተማዋ የ”ሰላም አርጊው ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን” የአብነት ተማሪዎች ማደሪያ መሆኑን አመልክተው፤ በዚህም በሦስት የጉባኤ አዳራሾች ላይ ጉዳት መድረሱንና 385 የአብነት ተማሪዎች መኖሪያ ጎጆዎች መውደማቸውን ገልጸዋል።
በርካታ የመማሪያ መጻህፍት፣ አልባሳትና ሌሎችም መገልገያ ቁሳቁሶች መቃጠላቸውን ተናግረዋል።
ምክትል ኮማንደር ጌትነት እንዳሉት፤ የእሳት አደጋው ወደ ሌሎች ስፍራዎች ተዛምቶ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ የአካባቢው ማህበረሰብና የተለያዩ የፀጥታ መዋቅር አባላት ባደረጉት ርብርብ ቃጠሎውን ከ2 ሰዓት ቆይታ በኋላ መቆጣጠር ተችሏል።
በእሳት አደጋው በሰው ህይወት ላይ ጉዳት አለመድረሱንና የአደጋውም መንስኤ እየተጣራ መሆኑን ጠቁመው፣ ህብረተሰቡ መሰል ችግሮች እንዳያጋጥሙ ሁሌም ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት አሳስበዋል።