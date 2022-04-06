መጋቢት 28 ቀን 2014 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአጭር ጊዜ ምላሽ ይሰጣቸዋል ያላቸውን የህዝብ ጥያቄዎች ለመመለስ ልዩ ዝግጅት አድርጎ ወደ ተግባር መግባቱን ገለጸ።
የአስተዳደሩ ከንቲባ ጽህፈት ቤት የፌስቡክ ገጽ ይፋ እንዳደረገው፤ ከህዝቡ ጋር ሲደረጉ በነበሩ ውይይቶች ህዝቡ በግልፅነት ያነሳቸውን በአጭር ግዜ መመለስ ያለባቸውን አንገብጋቢ ወቅታዊ ጥያቄዎችን ለመመለስ ወደ ተግባር ገብቷል፡፡
አስተዳደሩ በየመድረኮቹ ቃል በገባው መሰረት በአጭር ጊዜ መመለስ ያለባቸውን ጥያቄዎች እንዲመለሱ ለማድረግ የቀሪ ሶስት ወራት የአስተዳደሩን እቅድ በመከለስ አመራሩ የማስተባበር እና የመምራት ሃላፊነት መከፋፈሉን ገልጿል።
በዚሁ መሰረት 1- ከወቅታዊ የኑሮ ውድነት ማቅለል አንፃር የታቀዱትን ተግባራት መከታተልና ውጤታማ ማድረግ፤ ከስራ እድል ፈጠራና በአጠቃላይ ከኢኮኖሚ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ምክትል ከንቲባ አቶ ጃንጥራር አባይ የሚያስተባብሩት የሚመሩት።
2- ህዝብ በየመድረኮቹ በርካታ ቅሬታ ያቀረበበትን አገልግሎት በሌብነት፤ በእጅ መንሻ እና በደላላ ነው የሚሰጠው፤ አመራሩን ለማግኘት እንቸገራለን የሚባለውን ችግር ለመቅረፍ በመልካም አስተዳደር ጉዳዮች ደግሞ በምክትል ከንቲባ ማእረግ የፐብሊክ ሰርቪስና ሰው ሃብት ልማት ቢሮ ሃላፊ ወይዘሮ ሂክማ ከይረዲን የሚያስተባብሩት የሚመሩት።
3- የከተማ ግብርናን ጨምሮ ከማህበራዊ ጉዳይ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችንና ፕሮጀክቶችን መከታተልና ውጤታማ ማድረግን በምክትል ከንቲባ ማእረግ የአዲስ አበባ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጥራቱ በየነ የሚያስተባብሩት የሚመሩት።
4- ከቤት ጋር የተያያዙ ቅሬታዎችንና አዳዲስ የቤት አማራጮችን ወደ ተግባር በመቀየር ከቤቶች ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን በምክትል ከንቲባ ማእረግ የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ያስሚን ዋሃቢ ረቢ የሚያስተባብሩት የሚመሩት።
5- በከተማዋ በኑሮ ውድነት ለከፍተኛ ችግር ተጋላጭ የሆኑትን ማህበረሰብ በልዩ ሁኔታ ማእድ ከማጋራት ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን እንዲያስተባብሩ በምክትል ከንቲባ ማእረግ የፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ነጂባ አክመል የሚያስተባብሩት የሚመሩት።
6- ስርዓት አልበኝነት ከመቆጣጠርና የህግ የበላይነትን ከማረጋገጥ አንፃር የአዲስ አበባ ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቀነዓ ያደታ የሚያስተባብሩትና የሚመሩት ግብረ ሃይል ወደተግባር ገብቷል።
የህዝቡን ቅሬታ ለመፍታትም ከከተማ እስከ ወረዳ ድረስ ረቡዕና አርብ ሙሉ ቀን የባለጉዳይ ማስተናገጃ ሆነው የትኛውም አመራር ከሌሎች ጉዳዮች ቅድሚያ ሰጥቶ ለህዝቡ አገልግሎት እንዲሰጥ አስተዳደሩ ውሳኔ አሳልፏል።
ሌሎች የከተማ አስተዳደሩ መደበኛ ስራዎች በታቀደላቸው መሰረት የሚቀጥሉም አስታውቋል።
ህብረተሰቡ የከተማ አስተዳደሩ የወሰናቸውን ውሳኔዎችና የሚያደርጋቸው ጥረቶች ከግብ እንዲደርሱ የተለመደ ድጋፉን እንዲያበረክት ጥሪ ቀርቧል።