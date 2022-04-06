የምግብ ዋስትናን በራስ አቅም የማረጋገጫ መንገድ

የምግብ ዋስትናን በራስ አቅም የማረጋገጫ መንገድለግብርና ምርታማነት የሚረዱ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የሚከናነወን የከተማ ግብርና የምግብ ዋስትናን በራስ አቅም የማረጋገጫ አንዱ መንገድ መሆኑን የዘርፉ ጠበብቶች ይናገራሉ።
የከተማ ግብርና አዲስ ግኝት አለመሆኑን የአርኪዮሎጂስት የምርምር ውጤቶች የሚያሳዩ ሲሆን በጥንቶቹ የሜሶፖታሚያና ፐርሽያ ስረወ መንግስት ዘመናት የነበሩ ገበሬዎች በከተማ ግብርና ስራ ይሳተፉ እንደነበር ያወሳሉ።
በወቅቱ የነበረው የከተማ ግብርና የጓሮ አትክልት ማዕከል ያደረገ መሆኑን የሚገልጹት ጥናቶቹ በዛ ዘመን የነበሩ ማህበረሰቦች የከተማ ግብርና የምግብ ፍጆታን ለመሸፈንና ከምግብ ተረፈ ምርት ከሚመጣ የአካባቢ ብክለት ለመጠበቅ ይጠቀሙበት ነበር።
በሂደት ይህ የከተማ ግበርና ልምምድ እያደገ መጥቶ ማህበረሰቦች በጓሯቸው በበረንዳቸው፣ በቤቶቻቸው ጣርያና ግድግዳ አትክልቶቹን በማብቅል ተጠቃሚ እየሆኑ ይገኛሉ።እ.አ.አ በ2008 በአሜሪካ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ በተከሰተበት ጊዜ የከተማ ግብርና የምግብ ወስትናን በማረጋገጥ ረገድ የተወጣው ሚና ከፍተኛ መሆኑንና አሁንም ድረስ ውጤቱ መታየቱን በሎሳንጀለስ የዘላቂ የምግብ ዋስትና አማካሪ ራሄል ሰርለስ ይገልጻሉ።
በሀገሪቱ በከተማ የሚኖሩ ሰዎች የሚፈልጉትን ምግብ በሚፈልጉበት ወቅት ለማግኘትና የምግብ ፍላጎታቸውን ለማሳካት ይችሉ ዘንድ የዘርፉ ተመራማሪዎች የከተማ ግብርናን የተመለከተ ጥናቶችና ተግባራዊ ስራዎች ሲያሳዩ መቆየታቸውም ተመልክቷል።
በአፍሪካም በኡጋንዳ የከተማ ግብርና እጅጉን ተስፋፋቶ፣ እንዲሁም የሚገባውን ያህል የከተማ ማህበረሰብን ሕይወት በከፍትኛ ደረጃ መታደጉን ሪፖርቶች ያመለክታሉ።
በዚህም በአገሪቷ በየጓሮው ባለው ጠባብም ሆነ ሰፋፊ ቦታዎች ላይ አትክልቶችን በመትከል ራሱን የሚመግብ ሕዝብ በርካታ መሆኑን ይነገራል።
ከግል ፍጆታ ባለፈም የገበያ ምንጭና የስራ ፈጠራ የሆነላቸውም እንደሚገኙ የኢኦስ የሳይንስ ዜናዎች ሲያመለክቱ ለማህበረሰቡ አስፈላጊ በሆኑ ምርቶች ላይ ያተኮረ የከተማ ግብርና አካባቢያዊ የተፈጥሮ ሀብትን ለመጠበቅም ሚናው የጎላ መሆኑን ይገልጻል።
በኢትዮጵያም በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ሀሳብ አመንጪነት ከዐመታት በፊት የከተማ ግብርና በየከተሞች በተለይም በአዲስ አባባ ተሞክሮ ከፍተኛ ለውጥ በማሳየት ላይ ይገኛል።
በየጓሮ እና በግቢ ባዶ ቦታዎችን በጎመን፣ ሰላጣ ቲማቲምና የመሳሰሉ አትክልቶችን በማምረት ከከተሞች ነዋሪዎች ቁጥር መጨመር ጋር ተያይዞ የሚታይውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግር መፍታት የመንግስት አንዱና ዋነኛው የትኩረት አቅጣጫ ነው፡፡
ይህ አሰራር አነስተኛና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ገቢ ለማሳደግ እና የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል፡ለዚህም ነው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደረጃ የአርሶአደርና ከተማ ግብርና ልማት ኮሚሽን የተቋቋመው።
እንደ ማህበራዊ ቀውስ ያሉና ወቅታዊ የተፈጥሮና አለማቀፋዊ ችግሮች በሚያጋጥሙበት ወቅት የምግብ ዋስትናን ማርጋገጥ የመንግስታት ቀዳሚ ስራ፣ የተቋማት የትኩረት አጀንዳና የግለሰቦች የየዕለት ጥያቄ ነው።
ለከተማ ግብርና ስኬት ሰዎች ከጓሯቸውና ከደጃፋቸው አትክልቶችን በማብቀል የምግብ ፍጆታቸውን የሚሸፍኑበት ግንዛቤ ማስጨበጥ፤ ከፍ ሲልም ፖሊሲ ማዘጋጀት በተጨማሪም ደግሞ ውሐና ለግበርና አስፈላጊ የሆኑ አቅርቦቶችን ማዘጋጀት እንደሚጠይቅ ባለሙያዎች ያስረዳሉ።
በመሆኑም ከተማ ግብርናን በአዲስ አበባም ሆነ በሌሎች የክልል ከተሞች ከግለሰብ ቤትና ጓሮ በተጨማሪ ሰፋፊ የመንግሥት ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶች እና ሌሎች መሰል ቦታዎችን እንደአካባቢው ጸባይና ሁኔታ በመተግበር የምግብ ዋስትናን በራስ አቅም ማረጋገጥ ይቻላል።