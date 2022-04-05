በጌራ ወረዳ ከ2 ሚሊዮን ብር የተገነባው ኮምፖስት ማዕከል ስራ ጀመረ

ጅማ ፣መጋቢት 27/2014(ኢዜአ) በጅማ ዞን ጌራ ወረዳ በ2 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር የተገነባው የኮምፖስት ማዕከል ዛሬ አገልግሎት መስጠት ጀመረ።
የኦሮሚያ ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ኤሊያስ ከድር በዚሁ ጊዜ እንዳሉት የአፈር አሲዳማነትን ለመቀነስ የሚያግዝ ፕሮጀክት ነው።
ምክትል ቢሮ ኃላፊው እንዳሉት በኦሮሚያ ክልል 1 ነጥብ 7 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በአሲዳማነት የተጎዳ ነው።
ማዕከሉ የተፈጥሮ ማዳበሪያን በመጠቀም በአሲዳማ የተጎዳ መሬትን የአፈር ለምነትን መመለስ የሚያስችል ነው ብለዋል።
በክልሉ በ270 ወረዳዎች ላይ የተፈጥሮ ማዳበሪያ (ኮምፖስት) የማዘጋጀት ስራ የሚከናወን መሆኑንም ተናግረዋል።
የተፈጥሮ ማዳበርያ መጠቀም የአፈር ለምነት ከመጠበቁም ለሰው ሰራሽ ማዳበርያ የሚወጣውን ወጪን ያስቀራል ብለዋል።
የጅማ ዞን ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኤሊያስ እንድርያስ እንዳሉት ማዕከሉ ለስልጠና ሰርቶ ማሳያነት፣ ለማባዣና የአካባቢው አርሶ አደሮች የተፈጥሮ ማዳበሪያ ተጠቅመው የእርሻ ማሳቸውን እዲያለሙ ያግዛል።
ኃላፊው እንዳሉት በ400 ካሬ ሜትር ላይ የተገነባው ማዕከል አሁን በወር 80 ቶን የሚያመርት ሲሆን ወደፊት እስከ 120 ቶን የማምረት አቅም ይኖረዋል።
የተፈጥሮ ማዳበሪያውን ለማዘጋጀት የከብቶች ፍግ፣ የእንጨት ሳጋቱራ በአበስባሽ ትሎች በማብላላት የሚስፈልግ መሆኑን ገልጸው፤ ስልጠና በመስጠት አርሶ አደሩ በራሱ ማሳ ማዘጋጀት ይችላል ብለዋል።
የማዕከሉ ግንባታ በአርባ አምስት ቀናት ውስጥ የተጠናቀቀ መሆኑን አቶ ኤሊያስ ተናግረዋል።
ከጌራ ወረዳ አርሶ አደሮች መካከል አቶ ከድር አባሲመል በበኩላቸው የሰው ሰራሽ የአፈር ማዳበርያ ዋጋ ከአቅማቸው በላይ በመሆኑ የማዕከሉ መገንባት ለዚህ ትልቅ እፎይታ ነው ብለዋል።
ሰብልን አፋፍቶ ምርትን ለማሳደግ አማራጭ መፍትሄ በመምጣቱ መደሰታቸውን ገልጸው፤ ሰው ሰራሽ ማዳበርያ የእርሻ ማሳቸውን የተፈጥሮ ለምንት እያሳጠው መሆኑንም ተናግረዋል።
ሌላው አርሶ አደር ሙዘንቢል አባ ጊሳ በሰጡት አስተያየት “አሰራሩን ተምረን ማዘጋጀት ብንችል ከማዳበርያ ወጪ እናርፋለን መሬታችንን ደህንነት አንጠብቃለን” ብለዋል።
በማዕከሉ ስራ ማስጀመር ሥነሥርዓት ላይ የክልልና የዞን ግብርና ባለሙያዎችና የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም የአካባቢው አርሶ አደሮች መገኘታቸውን ኢዜአ ዘግቧል።