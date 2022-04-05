ከውጭ የሚገቡ ሸቀጦች ለህብረተሰቡ መድረሳቸውን ማረጋገጥ የሚያስችል ጠንካራ የቁጥጥር ስርዓት መዘርጋት ይገባል

አዲስ አበባ መጋቢት 27/2014 (ኢዜአ) የዋጋ ንረትና የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት ከውጭ የሚገቡ ሸቀጦች ለህብረተሰቡ መድረሳቸውን የሚያረጋግጥ ጠንካራ የቁጥጥር ስርአት መዘርጋት እንደሚገባ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሳሰበ።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው 5ኛ መደበኛ ስብሰባ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴርን የ8 ወራት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ሲገመግም በኑሮ ውድናትና ህገ-ወጥነት ላይ ትኩረት አድርጎ ተወያይቷል።
ሚኒስትሩ አቶ ገብረመስቀል ጫላ በወጪ ንግድ ገቢ፣ የመሰረታዊ ፍጆታ እቃዎች አቅርቦትና ስርጭት፣ እንዲሁም የአሰራር ስርዓቶች ዙሪያ ባለፉት 8 ወራት የተከናወኑ ተግባራት ሪፖርት ለምክር ቤቱ አቅርበዋል።
የዋጋ ንረትና የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት መንግስት የውጭ ምንዛሬ በመመደብ ለፋብሪካዎች ድፍድፍ ዘይት እንዲቀርብ በማድረግ ከ103 ሚሊዮን ሊትር በላይ ዘይት በአገር ውስጥ ተመርቶ እንዲሰራጭ መደረጉን ገልጸዋል።
ይህም በ8 ወራት ውስጥ መቅረብ ካለበት 320 ሚሊዮን ሊትር ፍላጎት ጋር ሲነጻጸር 32 ነጥብ 4 በመቶ ድርሻ እንዳለው አመላክተዋል።
እንደ ሚኒስትር ገለጻ፤ የስንዴ ፍላጎት ጉድለትን ለመሙላት ግዥ ከተፈጸመው 4 ሚሊዮን ኩንታል ውስጥ 1 ነጥብ 5 ሚሊዮን ኩንታሉን ለማሰራጨት ታቅዶ 670 ሺህ ተሰራጭቷል።
ስኳርና ሌሎች ሸቀጦችን መንግስት ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ በመመደብ የዋጋ ንረትን ለማረጋጋት እየሰራ እንደሚገኝም ተናግረዋል፡፡
የምክር ቤቱ አባላት የቀረበውን ሪፖርት መነሻ በማድረግ መንግስት የኑሮ ውድነትና የዋጋ ንረትን ለማረጋጋት እርምጃ እየወሰደ ቢሆንም ችግሩ አሁንም መቀጠሉን አንስተዋል።
የሸቀጦችና የግንባታ እቃዎች መናር፣ ህገ-ወጥነት፣ ሌብነትና ሌሎች በንግድ ስርዓቱ ውስጥ የሚስተዋሉ ችግሮች ህብረተሰቡን እያማረሩ መሆናቸውንም ነው የገለጹት፡፡
ሰው ሰራሽ እጥረት እንዲፈጠር የሚያደርጉ አካላት ላይ ጠንካራ ህጋዊ እርምጃ መውሰድ እንደሚያስፈልግም አስገንዝበዋል።
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የንግድና ቱሪዝም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ አሻ ያህያ ተቋሙ የአገሪቱን የንግድ ስርዓት ለማዘመን የጀመረውን ተግባር በጥንካሬ አንስተዋል።
ከቀረጥ ነጻ የሚገቡ ሸቀጦች ፍትሃዊና ትክክለኛ በሆነ መንገድ ለህብረተሰቡ መድረሳቸውን የሚያረጋግጥ አሰራር በመዘርጋት ጠንካራ ቁጥጥር ማድረግ እንደሚባም አሳስበዋል።
የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትሩ ገብረመስቀል ጫላ የአገር ውስጥ ምርት አቅርቦትን ከማሳደግ ጎን ለጎን በቀረጥ ነጻ የሚገቡ ሸቀጦች በትክክል ህብረተሰብ ዘንድ እንዲደርሱ ቁጥጥር እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል።
የዋጋ ንረቱንና የኑሮ ውድነቱን በሚያባብሱ ህገወጦች ላይ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ጠቅሰው፤ ባለፉት 8 ወራት ከ103 ሺህ በላይ ህገ-ወጦች ላይ ህጋዊ እርምጃ መወሰዱን ለአብነት አንስተዋል፡፡
ምርት በትክክለኛው መንገድ ህብረተሰቡ ዘንድ እንዳይደርስ ችግር የሚፈጥሩ የመንግስት መዋቅሮችን የማስተካከል ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ጠቁመዋል።
በሌላ በኩል ከነዳጅ እጥረት፣ ስሚንቶና ብረት ዋጋ መጨመር ጋር በተገናኘም የምክር ቤቱ አባላት ጥያቄዎችን ያነሱ ሲሆን፤ ችግሩን ለመፍታት እየተከናወኑ ባሉ ተግባራት ላይ ምላሽ ተሰጥቷል።