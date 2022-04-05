መንግስት በሚያመቻችልን አማራጮች ተጠቅመን ወደ ኢንቨስትመንት ለመግባት ተዘጋጅተናል – ኢንተርፕራይዞችና አንቀሳቃሾች

አዳማ መጋቢት 27/2014 (ኢዜአ)መንግስት በሚያመቻችላቸው አማራጮች ተጠቅመው ፈጥነው ወደ ኢንቨስትመንት ለመግባት መዘጋጀታቸውን ወደ መካከለኛ ባለሀብት የተሸጋገሩ ኢንተርፕራይዞችና አንቀሳቃሾች አስታወቁ።
በኦሮሚያ ክልል በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ተደራጅተው ውጤታማ የሆኑ 740 ኢንተርፕራይዞች ወደ መካከለኛ ባለሃብትነት የተሸጋገሩበት ሥነሥርዓት ሰሞኑን በአዳማ መካሄዱ ይታወሳል።
ስነ ስርአቱን በማስመልከት ለኢዜአ አስተያየታቸውን ከሰጡት አንቀሳቃሾች መካከል በአርሲ ዲክሲስ ወረዳ በእንጨት ስራ የተሰማራው ወጣት ፍቃዱ መኮንን አንደገለፀው በማህበር ተደራጅተው ወደ ስራ ከመግባቱ በፊት ከዩኒቨርሲቲ ተመርቆ የቤተሰብ ጥገኛ ሆኖ ቆይቷል።
በተመረቀበት ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ሙያ በግሉ የሞባይል ጥገና የጀመረ ቢሆንም ውጤታማ መሆን ባለመቻሉ ከጓደኞቹ ጋር ተደራጅቶ በእንጨት ስራዎች ድርጅት ማቋቋማቸውን አስታውቋል።
ድርጅቱ የቤትና የቢሮ እቃዎችን ከማምረት ባለፈ ተወዳድረው በወረዳው ለሚገነቡ ትምህርት ቤቶች የተማሪዎች ወንበሮችና ጠረጴዛዎች እያቀረቡ መሆናቸውን ተናግሯል።
“ከአምስት ዓመታት በፊት በ3ሺህ 500 ብር የመነሻ ካፒታል በጀመርነው ስራ አሁን “ከ4 ሚሊዮን ብር ለማፍራት ችለናል፤ ለ30 ወጣቶች ቋሚ የስራ ዕድል ፈጥረናል” ብላል።
ወደፊት ዘመናዊ የእንጨት ስራ ፋብሪካ ለማቋቋም እንዳቀዱም ወጣት ፍቃዱ ተናግሯል።
“መንግስት የሊዝ ማሽን ብድር ካመቻቸልን ፈጥነን ወደ ኢንቨስትመንት ለመግባት ዝግጁ ነን” ሲል አመላክቷል።
የቡልቱም የግንባታ መሳሪያ አቅርቦት ማህበር ተወካይ አሪፉ ኢብራሂም በበኩሉ በማህበር ከመደራጀታቸው በፊት ምንም ነገር በእጃቸው እንዳልነበራቸው ገልጻል።
”በማህበር ተደራጅተን ስራ ለመጀመር የብድር አቅርቦትና የመስሪያ ቦታ ችግር አጋጥሞን ነበር” ያለው ወጣት አሪፉ የገጠማቸውን ውጣ ውረድ በፅናት አልፈው ከራሳቸው አልፈው ለ30 ሰዎች ቋሚ ሥራ መፍጠራቸውን ተናግሯል።
“ተደራጅተን ወደ ስራ ስንገባ የመነሻ ካፒታላችን 150 ሺህ ብር ነበር” ያለው ወጣት አሪፉ፤ በአሁኑ ወቅት ካፒታላቸው ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ መድረሱን አስታውቋል።
መንግስት የሊዝ ማሽን ብድር አቅርቦት “ካመቻቸልን ወደ ኢንቨስትመንት ለመግባት እቅድ አዘጋጅተናል” ብሏል።
አምስት ሆነው በ2012 ዓም በ190 ሺህ ብር ካፒታል ያቋቋሙት የግንባታ ስራ የሚያከናውነው ማህበራቸው ውጤታማ መሆኑን የገለፀው ደግሞ ከጅማ ዞን ጌራ ወረዳ የመጣው ወጣት ጠይብ ሙሐመድ ነው።
በወረዳው የሚካሄዱ የመሰረተ ልማት ሥራዎችን በጥራትና በተያዘላቸው ጊዜ በማጠናቀቅ ለስኬት መብቃታቸውን አስታውቋል።
በአሁኑ ወቅት ካፒታላቸው ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ መድረሱን የተናገረው ወጣት ጠይብ አሁን ላይ ስራቸውን አስፋፍተው ለማስቀጠል መዘጋጀታቸውን ተናግሯል ።
ሌላኛው ወጣት ፍቃደአብ አለማየሁ በ2007 ዓም በፋብሪካ ተቀጥረው የሚሰሩትን ስራ በመተው ራሳቸውን ለማሻሻልና ህይወታቸውን ለመለወጥ ሶስት ሆነው የዶሮ እርባታ መጀመራቸውን አስታውሷል።
“በአሁኑ ወቅት እንቁላልና የስጋ ዶሮዎችን ከቢሾፍቱ አልፈን በአዲስ አበባ ለሆቴሎችና ለሱፐር ማርኬቶች እያቀረብን ነውዕ” ብሏል።
ሥራውን በ15 ሺህ ብር ካፒታል የጀመሩት ወጣቶቹ አሁን ላይ ካፒታላቸው 8 ሚሊዮን ብር መድረሱን አመልክቷል።
ወጣት ፍቃደአብ እንዳለው መንግስት በሚያመቻቸው አማራጮች ተጠቅመው ስራቸውን ለማስፋፋትና ወደ ኢንቨስትመንት ለመሸጋገር እንደሚሰሩ አስታውቋል።
በኦሮሚያ ክልል ደረጃ 740 ኢንተርፕራይዞች ወደ መካከለኛ ባለሃብት መሸጋገራቸውና 389 ሞዴል አንቀሳቃሾች ደግሞ እውቅና እንደተሰጣቸው ኢዜአ መዘገቡ ይታወሳል።