የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የትምህርትና ስልጠና ፕሮግራሞቻቸውን ጥራት እንዲያሻሽሉ ተጠየቀ

አዳማ መጋቢት 27/2014 (ኢዜአ) የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የትምህርትና ስልጠና ፕሮግራሞቻቸውን ጥራት በማሻሻል ሚናቸውን እንዲወጡ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር አስገነዘበ።
ሚኒስቴሩ ከግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከተውጣጡ ከ200 በላይ ባለቤቶች፣አመራሮችና ባለሙያዎች ጋር በአዳማ የምክክር መድረክ እየተካሄደ ነው።
የስራና ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር በከር ሻሌ በመድረኩ ላይ እንደተናገሩት ተቋማቱ በየአካባቢው የትምህርት ተደራሽነትን በማረጋገጥ አበረታች ውጤት አስመዝግበዋል።
ቢሆንም በዘርፉ የሚሰጡት የትምህርትና ስልጠና ፕሮግራሞች የጥራት ችግር ስለሚስተዋልባቸው አሰልጥነው የሚያወጡት ሃይል ስራ ፈጣሪ የመሆን እድሉ አነስተኛ መሆኑን ተናግረዋል።
ተቋማቱ የሚሰጡት ስልጠና የወቅቱ ገበያና ኢንዱስትሪ የሚፈልገው መሆን እንዳለበት አመልክተዋል ።
“የትምህርት ጥራት ችግር ከአጠቃላይ ሀገራዊ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ ይመነጫል” ያሉት ዶክተር በከር በተቋማቱም የሚታየው የፖሊሲና የቁጥጥር ስርዓት መላላትና ለጥራት የተሰጠው ትኩረት አናሳ እንደሆነ አመልክተዋል።
ተቋማቱ ጥራት ያለው ትምህርትና ስልጠና መስጠት እንደሚጠበቅባቸው አስገንዝበዋል።
መድረኩ ተቋማቱ በትምህርት ሽፋን ላይ የነበራቸውን ሚና እንዲያስቀጥሉ ብሎም ለትምህርትና ስልጠና ጥራት ትኩረት እንዲሰጡ፤ እንዲሁም የተቋማቱ ባለቤቶችና አመራሮች ግዴታቸውን እንዲወጡ መዘጋጀቱን ተናግረዋል።
በተጨማሪም በተሻሻሉ ፖሊሲዎችና ገበያ ተኮር የስልጠና ፕሮግራሞች እንዲያስተምሩ የጋራ መግባባት ለመፍጠር መድረኩ መዘጋጀቱን ዶክተር በከር አስታውቀዋል።
የግል ከፍተኛ ትምህርትና ሙያ ተቋማት ማህበር ፕሬዝዳንት ዶክተር ሞላ ፀጋዬ በበኩላቸው የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ዘርፍ የመንግስት አቅም ውስን በሆነበት ቦታ የትምህርት ተደራሽነትን በማረጋገጥ ፍትሃዊ እንዲሆን ሚናቸውን መወጣታቸውን ገልጸዋል።
መንግሥት ከትምህርትና ስልጠና ሽፋን ባለፈ የሀገሪቱ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እድገት የደረሰበትን ደረጃ የሚመጥን ተወዳዳሪ የሆነ ብቁ የሰው ሃይል ለማፍራት እያከናወነ ያለው ተግባር አበረታች መሆኑን ተናግረዋል።
”አዲስ የተቀረፀው የዘርፉ ፖሊሲና ስትራቴጂ የትምህርት ጥራትን ከማስጠበቅ አንፃር ወሳኝ ሚና አለው” ያሉት ዶክተር ሞላ፣ ሚኒስቴሩ በግል ከፍተኛ ተቋማት ላይ ያሉትን ችግሮችን ለመፍታት እየሄደበት ያለው ሁኔታን ”ጥሩ” ሲሉ ገልጸውታል።
ተቋማቱ የወቅቱ ገበያና ኢንዱስትሪው የሚፈልጋቸውን የትምህርት ፕሮግራሞችን በመቅረፅና ወደ ሙሉ ትግበራ በመግባት ጥራትን ለማስጠበቅ ለሚደርጉት ጥረት ድጋፍ እንደሚደረግ አረጋግጠዋል።
በኢትዮጵያ የትምህርት ጥራት ችግር በአሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱንና የትምህርትን ጥራት ለማስጠበቅ ሥርዓተ ትምህርቱን ለመለወጥ እንቅስቃሴ በመደረግ ላይ እንደሚገኝ ይታወቃል።