በሐረሪ ክልል ህፃናትን ከመቀንጨር ችግር ለመከላከል የሰቆጣ ቃልኪዳን ፕሮግራም ሊተገበር ነው

ሐረር ፤ መጋቢት 27/2014 (ኢዜአ) በሐረሪ ክልል ሁለት ወረዳዎች ህጻናትን ከመቀንጨር ችግር ለመከላከል የሰቆጣ ቃልኪዳን ፕሮግራም ተግባራዊ ሊደረግ መሆኑ ተገለጸ።
ስለሰቆጣ ቃልኪዳን ማስፋፋያ ፕሮግራም ግንዛቤ ለማስጨበጫ ለክልሉ ከፍተኛ የመንግስት ስራ ሀላፊዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት የተዘጋጀ መድረክ በሐረር ከተማ እየተካሄደ ነው።
የሐረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሚስራ አብደላ በመድረኩ ላይ፤ ሀገራችን የምትፈልገውን እድገት ሊያሳኩ የሚችሉ የፈጠራ ብቃት ያላቸው ጤናማ አምራች ዜጎችን ለመፍጠር ህፃናት ጥራቱን የጠበቀ የተመጣጠነ ምግብ ማግኘት ይገባቸዋል ብለዋል።
ለዚህም የሰቆጣ ቃልኪዳን ፕሮግራም እንደሐረሪ ክልል የመቀንጨር ችግር በተስተዋለባቸው የኤረርና ሶፊ ወረዳዎች ተግባራዊ ለማደረግ ለማስፈጸሚያው 4 ሚሊየን ብር በጀት ተይዞለታል ብለዋል።
ከመቀንጨር ነፃ የሆነ ትውልድን ለመፍጠር በአጭር ፣በመካከለኛና ረጅም ጊዜ የያዙትን እቅዶችን ለማሳካት በየደረጃው የሚገኙ አመራሮች የሚጠበቅባቸውን ሀላፊነት ሊወጡ እንደሚገባ ተናግረዋል።
የርዕሰ መስተዳድሩ የኒውትሬሽን አማካሪ አቶ አብዲ ናሲር አህመድ በበኩላቸው፤ አንዲት እናት ከእርግዝናዋ ጀምሮ ህፃኑ ተወልዶ ሁለት ዓመት እስኪሞላው በተሻሻለ የአመጋገብ ስርዓት የተመጣጠነ ምግብ እናትም ህፃንም እንዲያገኙ ማደረግ እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል።
ይህም በዜጎች የአእምሮ እድገት ላይ ሊፈጠር የሚችለውን የመቀንጨር ተጋላጭነትን ለመከላከል እንደሚረዳ አመልክተዋል።
በክልሉ መቀንጨርን ለመከላከል በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል።
መቀንጨር ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር ነው ያሉት ደግሞ የሰቆጣ ቃልኪዳን ፕሮግራም አሲስታንስ ሴኒዬር ማናጀር አቶ ፍሰሀ ተክሌ ናቸው።
በሀገር ደረጃ በተደረገው ጥረት ችግሩን ዝቅ ማድረግ መቻሉንና በቀጣይ 15 ዓመታትም 7 ነጥብ 8 ሚሊዮን ህፃናትን ከመቀንጨር ችግር ለማውጣት እንደሚሰራም ባቀረቡት ፅሁፍ አስታውቀዋል።
በመቀንጨር ችግር ሊጠቁ የሚችሉ ዕድሜያቸው ከሁለት ዓመት በታች የሆኑ ህፃናት መሆናቸው ተመልክቷል።
በፕሮግራሙ ዙሪያ ግንዛቤ ለማስጨበጫ በሐረር ከተማ የተዘጋጀው መድረክ እስከ ነገ እንደሚቆይ ታውቋል።