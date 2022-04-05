የህዝቡ የሰላምና የልማት ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ እንሰራለን – የምክር ቤት አባላት

ቦንጋ መጋቢት 27/2014 (ኢዜአ)ህዝብ ከልማትና ከፀጥታ ጋር ያነሳቸው ጥያቄዎች እንዲመለሱ በትኩረት እንደሚሰሩ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምክር ቤት አባላት አስታወቁ።
በክልሉ በሁሉም አካባቢዎች ላይ የሚታዩ የመንገድ፣ የድልድይ፣ የውሃና መሰል ችግሮች በቅድሚያ እንዲፈቱ ትኩረት እንደሚሰጡም የምክር ቤቱ አባላት ለኢዜአ ተናግረዋል።
ከምክር ቤቱ አባላት መካከል አቶ ወርቁ ወዳጆ የመንገድና ውሃ ችግሮች ህዝቡ የሚያነሳቸው አንገብጋቢ ጉዳዮች መሆናቸውን ገልጸዋል።
በዳውሮ ዞን ተርጫ ከተማ የቆየ የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር እንዳለ አስታውሰው፣ አዲስ በተዋቀረው ክልል ችግሩ በቂ ትኩረት እንዲያገኝ እንደ ህዝብ ተወካይነታቸው በትኩረት እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
በተለያዩ ጊዜያት ተጀምረው የቆሙ መሰረተ ልማቶች ተደራሽነት ላይ የሚታየውን ኢፍትሃዊነት ለማስተካከል ለአስፈጻሚ አካላት አቅጣጫ በማሳየት ሃላፊነታቸውን እንደሚወጡ አረጋግጠዋል።
ሌላኛዋ የምክር ቤት አባል ወይዘሮ አልማዝ ገበየሁ በበኩላቸው ከመንገድ እና ከውሃ መሠረተ ልማት ችግሮች በተጨማሪ በአንዳንድ አካባቢዎች በሚስተዋለው የጸጥታ ችግር ህዝቡ ጭንቀት ውስጥ መሆኑን ተናግረዋል።
በምዕራብ ኦሞ ዞን ሱሪ ወረዳ 11 ትምህርት ቤቶች በጸጥታ ችግር ምክንያት መዘጋታቸውን ለአብነት ጠቅሰው፣ ችግሩ በመንግስትና በህዝብ ቅንጅት እንዲፈታ የበኩላቸውን እንደሚወጡ አመልክተዋል።
“ሰላምን በዘላቂነት ለማረጋገጥና ጸረ ሰላም ሃይሎችን ወደመስመር ለማስገባት ህዝብን ያሳተፈ አደረጃጀት መፈጠር ይገባል” ሲሉም ገልጸዋል።
“ካለ ሰላም ለልማትና ሌሎች መሰል ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት አይቻልም” ያሉት ወይዘሮ አልማዝ፣ የጸጥታ ችግሩ በአካባቢው ባህል መሰረት እንዲፈታ የሚጠበቅባቸውን እንደሚወጡ አረጋግጠዋል።
የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ በበኩላቸው፣ ክልሉ ያለውን ውስን በጀት ቅድሚያ ለሚሰጣቸው ልማቶች እያዋለ መሆኑን ተናግረዋል።
“በክልሉ በጊዜው ያልተሰሩ በርካታ ፕሮጀክቶች እንደሚገኙ ጠቁመው፣ “በቅደም ተከተል ፕሮጀክቶቹን ለማጠናቀቅ አቅጣጫ ተቀምጦ እየተሰራ ነው” ብለዋል።
በጊዜው ካልተሰሩ 32 ድልድዮች መካከል13ቱን ዘንድሮ ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሩ በማሳያነት ጠቅሰዋል።
እንደ ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ገለጻ፣ ከመንገድ መሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ መስተጓጎል ጋር በተያያዘ በክልሉ በርካታ ቅሬታዎች በህዝቡ እየተነሱ ነው።
ችግሩን እንዲፈታ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅርበት በመመካከር ላይ መሆናቸውን አንስተዋል።
ንጹህ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች ላይ ያሉ ችግሮችን በጥናት ላይ የተመሰረተ ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት ጥረት እየተደረገ መሆኑን አስታውቀዋል።
በተለይም በከተሞች አካባቢ የሚስተዋለው የውሃ መቆራረጥ ከህዝብ ቁጥር መጨመርና ከፕሮጀክቶቹ አቅም ማነስ ጋር የተያያዘ መሆኑን አመልክተዋል።
ችገሩን ለመፍታት መፍትሄ የሚያስቀምጥ ጥናት ለማድረግ የቅድመ ዝግጅት ሥራ በመጠናቀቅ ላይ መሆኑን ተናግረዋል።
በአሁኑ ወቅት በክልሉ አንጻራዊ ሰላም በመስፈኑ የሀገርን ኢኮኖሚ የሚደግፉ የልማት ሥራዎች እየተሰሩ መሆኑን የገለጹት ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ፣ “በአንዳንድ የክልሉ አካባቢዎች የተስተዋለውን የጸጥታ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ህዝብን ያሳተፈ ስራ ይሰራል” ብለዋል።
በተለይ ከምክር ቤት አባላትና ከሚመለከታቸው ሌሎች አካላት ጋር በመሆን ችግሩን በየአካባቢው ባህል መሰረት ታች ወርዶ ለመፍታት የክልሉ መንግስት በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን አስገንዝበዋል።