ክልሉ ለኢድ አልፈጥር እና ሸዋል ኢድ በዓላት የሚመጡ እንግዶችን ለመቀበል እየተዘጋጀ ነው

መጋቢት 27 ቀን 2014 (ኢዜአ) በሐረሪ ክልል ለኢድ አልፈጥር እና ሸዋል ኢድ በዓላት የሚመጡ እንግዶችን ለመቀበል ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት አስታወቀ።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በተለያዩ ዓለማት ለሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኢድ አልፈጥር በዓልን በሀገራቸው እንዲያከብሩ ጥሬ ማስተላለፋቸው ይታወሳል።
ይህን ተከትሎ የሐረሪ ክልል የኢድ አልፈጥርንና ሸዋል ኢድ በዓላትን በክልሉ ለማክበር የሚመጡ እንግዶችን ለመቀበልና አስፈላጊውን መስተንግዶ ለማድረግ የሚያስችል ስራ እየተከናወነ መሆኑን የክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ ሔኖክ ሙሉነህ ገልጸዋል።
በተለይም ሸዋል ኢድ በልዩ ሁኔታ ለማክበር ዝግጅት እየተደረገ ስለመሆኑ ነው ያመለከቱት።
ለዚህም በክልሉ ከፍተኛ የስራ ሀላፊዎች የሚመራ ግብረሃይል ተቋቁሞ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛሉ ብለዋል።
ሀረሪ ክልል በርካታ የቱሪስት መዳረሻዎች ያሉት እና ለቱሪስት ምቹ መሆኑን ጠቅሰው ቀልጣፋ እና ጥራት ያለው አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ዝግጅት እየተጠናቀቀ መሆኑን ጠቁመዋል።
በክልሉ በሚገኙ የተለያዩ የኢንቨስትመንት አማራጮች ለሚሳተፉ ዳያስፖራዎችም የክልሉ መንግሥት ምቹ ሁኔታዎችን እንደሚፈጥርም አንስተዋል።
የእንግዶቹ ወደ ክልሉ መምጣትም የተቀዛቀዘው የቱሪዝም ዘርፍ መልሶ እንዲነቃቃ ከማድረግ አንፃር ፋይዳው የጎላ መሆኑን ተናግረዋል።
በሚከናወኑ መርሃ ግብሮችም የአምስቱ አጎራባች ክልሎች የባህል ፊስቲቫል እንደሚሳተፉ ጠቁመው በዓላቱም የሲምፖዚየም፣ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር፣ ኢግዚቢሽን፣ የንግድ ትርኢትና ባዛር፣ በክልሉ ያሉ እምቅ የቱሪዝም ሀብቶች ጉብኝት እና ሌሎች መርሃ ግብሮች እንደሚኖሩ አክለው ገልጸዋል።