በህዝቦች ዘንድ ለዘመናት የቆየውን የአብሮነት እሴቶቻችን አጠናክረን በትብብር እንሰራለን-የአዊና መተከል ዞኖች አመራሮች

እንጅባራ፤ መጋቢት26/2014(ኢዜአ) በአዊ እና ጉሙዝ ብሔረሰቦች ዘንድ ለዘመናት ዳብሮ የቆየው የአብሮነት እሴቶቻቸውን አጠናክረው ለማስቀጠል የጋራ ዕቅድ አዘጋጅተው በትብብር እንደሚሰሩ የአዊና መተከል ዞኖች አመራሮች አስታወቁ።
በእንጅባራ ከተማ በተካሄደው የአዊ ብሔረሰብ ምክር ቤት አራተኛ ዙር 23ኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ የመተከል ዞን ከፍተኛ አመራሮች ለልምድ ልውውጥ ተሳትፈዋል።
በዚህ ወቅት በመተከል ዞን የጉሙዝ ብሔረሰብ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ጆንሴ ኢቢስ በሰጡት አስተያየት ፤ “እኛ ለዘመናት የኖርን ባህልና እሴቶቻችን የምንወራረስ ህዝቦች ነን!” ብለዋል።
በመካከላችን የእኩይ አካላት ሴራና ተንኮል መፈናቀልና ግድያ ተከስቶ የነበረ ቢሆንም፤ ችግሩን ከመሰረቱ ለመንቀል በህዝብ ለህዝብ ተነጋግረን ለመፍታት እየሰራን ይገኛል ሲሉ ገልጸዋል።
ባለፉት ጊዜያት በተከናወኑ ስራዎች ለውጥ እየመጣ መሆኑን ጠቅሰው፤ ለሁለቱ ህዝቦች ዘላቂ ሰላም ስንል ተባብረን እየተንቀሳቀስን ነው ብለዋል።
“ህዝብን በማቃረን ሀገር ለመበተን የተነሱ የጥፋት ኃይሎችን ሴራ ማክሸፍ ይገባናል” ያሉት ደግሞ የመተከል ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጋሹ ዱጋዝ ናቸው።
ትናንት በጥፋት ተላላኪዎች የተከሰቱ ችግሮች ብዙ ወገኖችን ያስከፉ፤ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና አካላዊ ጉዳት የዳረጉ ሆነው እንዳለፉም ጠቅሰዋል።
የተዛቡ አመለካከቶችና ቅራኔዎችን ማስተካከል የሚያስችሉ ህዝባዊ መድረኮችና ውይይቶች በመፍጠር የጥፋት ሴረኞችን በጋራ ለማክሸፍ በየደረጃው ያለው አመራር ቁርጠኛ መሆኑን አስታውቀዋል።
የአዊ ብሔረሰብ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሙሉአዳም እጅጉ በበኩላቸው፤ ህዝባዊ ውክልናችንን በመጠቀም በህዝቦች መካከል የነበረ ግብይትና ግንኙነት እንዲጠናከር በትኩረት እየሰራን ነው ብለዋል።
እስካሁንም የህዝቦቹን የቆዩ እሴቶች የሚያጠናክሩና የሚያስተሳስሩ መድረኮች በምክር ቤቶች ደረጃ መደረጋቸውን አስታውሰው፤ በቀጣይም ሁሉንም ባሳተፈ የህዝብ-ለህዝብ ትስስር ማጠናከሪያ መድረኮች እንደሚኖሩ ተናግረዋል።
ህዝቡም እኩይ ዓላማ ለማስፈጸም ከሚንቀሳቀሱ አካላት እንዲጠብቅ፤ አስፈጻሚውም በየደረጃው ያሉ ምክር ቤቶችን ምክረ-ሐሳብ ተቀብሎ ለግቡ መሣካት የድርሻውን እንዲወጣም ጠይቀዋል።
የአዊ ብሔረሰብ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ እንግዳ ዳኛው፤ የፀጥታ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት በአመራር ደረጃ ተቀናጀ ስራ እየተከናወነ ነው ብለዋል።
ህዝባዊ መሰረት እንዲኖረውና ተሻጋሪ ችግሮችን በጋራ ለመፍታት ከአጎራባች ወረዳዎች በጋራ ትብብር እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
“ህዝባችንን ማቀራረብ አለብን” በሚል እሳቤ በፀጥታ እና በንግድ ተቋማት በቅንጅት እየተሰራ እንደሆነም አብራርተዋል።
አንዱ ሌላውን ህዝብ ገፍቶ በሠላም መኖር የሚቻል ባለመሆኑ ተከባብሮና ተቻችሎ የመኖርን እሴት ማጎልበት እንደሚገባም ተናግረዋል።
“በሁለቱ ክልሎች የቆየውን የመደጋገፍ ባህል እንዲጎለብት የክልሉ ምክር ቤት እየሰራ ነው” ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ አቶ አየን ብርሃን ናቸው።
ለጋራ ሰላም የጋራ ዕቅድ በማውጣት ችግሮችን በመፍታት ህዝባዊ መሰረት እንዲኖረው ማድረግ እንደሚገባ አመልክተዋል።
ብሔረሰብ ምክር ቤቶቹ የሠላምና ፀጥታ ችግሮችን በመፍታት ለዘላቂ ሠላም ማስፈን ላይ ያተኮረ የጋራ ሰነድ ተፈራርመው የጋራ ዕቅድ በማውጣት እየተንቀሳቀሱ መሆናቸው ታውቋል።