በክልሉ ከህዝብ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት እንደሚሰራ ተመለከተ

ሚዛን፣ መጋቢት 26/2014 (ኢዜአ)ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በህዝብ የውይይት መድረክ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በትኩረት እንደሚሰራ ተመለከተ።
የክልሉ ህዝብ ሀገራዊ አንድነትን የሚያጎለብቱ ትላልቅ ጉዳዮችን ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ማንሳቱ ተገልጿል ።
በብልጽግና ፓርቲ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ጽህፈት ቤት በህዝብ ውይይት መድረኮች የተነሱ ጥያቄዎችና የእስካሁኑ አፈጻጸም ግምገማና የቀጣይ አቅጣጫ በተመለከተ ዛሬ በቦንጋ ከተማ መክሯል።
በክልሉ በሁሉም አካባቢዎች ከህዝቡ ጋር የተደረጉት የውይይት ሪፖርት ያቀረቡት በፓርቲው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ቅርጫፍ ጽህፈት ቤት የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ በላይ ተሰማ እንደገለጹት ህዝቡ አገራዊ አንድነትን የሚያጎለብቱ ጉዳዮችን ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ አንስቷል።
የልማት፣ የሠላም እና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ደረጀ በደረጃ መልስ እንዲሰጣቸው በሁሉም አካባቢዎች በግልጽና አሳታፊ በሆነ መልኩ መጠየቃቸውን አመላክተዋል።
“እንደ ክልል ለህዝብ ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት የሚያስችል ዕድል አለ” ያሉት አቶ በላይ ያሉንን ያልተነኩ የተፈጥሮ ሀብቶችን አቀናጅቶና አስተባብሮ ህዝቡን ተጠቃሚ ለማድረግ በቁርጠኛነት የሚሰራ አመራር እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል።
በተለይም ግንባታቸው ተጀምሮ ያልተጠናቀቁ የልማት ፕሮጀክቶች የውሃ፣የቡና ሙዚየም፣የመንገድ፣ የሆስፒታል፣ የኤሌክትሪክ ሀይል ማከፋፈያ ጣቢያና መሠል የመሠረተ ልማት ችግሮች ጊዜ ሳይሰጣቸው መፈታት የሚገባቸው መሆኑን ጠቅሰዋል።
በብልጽግና ፓርቲ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጸጋዬ ማሞ እንዳሉት የተካሄደው የህዝብ የውይይት መድረክ ህብረ-ብሔራዊ አንድነት የታየበት ነው።
“በጉባኤው እውነተኛ የህዝቡን ጥያቄዎች የሚያነሱ ሰዎች የተሳተፉበት መሆኑን የገለጹት አቶ ጸጋዬ “ህዝቡ ለፓርቲያችን ካለው እምነትና ተስፋ አንጻር ችግሮችን አንስቷል” ብለዋል።
” የህዝቡን ተስፋ እና እምነት በተጨባጭ ወደ ተግባር መቀየር ይጠበቃል ” ብለዋል።
በተለይም የስራ ዕድል ፈጠራ፣ የግብርና ልማትን ማጠናከር፣ ገበያን ማረጋጋትና መሰል የህዝብ ጥያቄዎችን መፍታት እንደሚገባ ጠቁመው ለተግባራዊነቱ ፓርቲው የአጭር፣ መካከለኛና የረጅም ጊዜ ዕቅድ አዘጋጅቶ እየሰራ መሆኑን አመላክተዋል።
በብልጽግና ፓርቲ የክልሉ የፖለቲካና የርዕዮተ ዓለም ዘርፍ ኃላፊ አቶ ተዘራ ወልደማሪያም በበኩላቸው “የህዝቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በፍጥነት፣በጥራት እና በጊዜ የለንም መንፈስ መስራት ይጠበቃል” ብለዋል።
ፓርቲው የጀመረው ጥረት ተሳክቶ የብልጽግና ግብ እንዲመታ አመራሩና አባሉ በተደራጀ መንገድ ኃላፊነትና ተጠያቂነት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር በተያያዘ በአመራር እና በባለሙያ የሚታይ የኪራይ ሰብሳቢነት ችግር ለኑሮ ውድነት ሰበብ መሆኑን ጠቅሰው አግባብነት የሌላቸውን ተግባራት ማረም የሚችል እርምጃ በመውሰድ የገበያ ሚዛን ማስጠበቅ አሁናዊ ተግባር መሆኑን ተናግረዋል።
የአገልግሎት አሰጣጥን በማሻሻል ረገድ የመንግስት ተቋማትን በአግባቡ መፈተሽና ለዜጎች ክፍት ማድረግ የቀጣይ ትኩረት አቅጣጫ መሆኑን አስታውቀዋል።
ዛሬ በቦንጋ ከተማ በተካሄደው የምክክር መድረክ ላይ በፓርቲው የክልልና የዞን አመራሮች ተሳትፈዋል።