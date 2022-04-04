በህዝቡ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት የሚያስችል ስራ ተጀምሯል -ክልሉ

ሀዋሳ ፤ መጋቢት 26/2014 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ጉባኤ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት በየደረጃው የተካሄደው ህዝባዊ ውይይት ላይ ህዝዘቡ ላነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል ስራ መጀመሩን የክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ አስታወቀ።
በክልሉ 257 ከተሞች በተካሄደው ውይይት ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት የክልሉ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ወደ ስራ መግባቱን ቢሮው ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል።
የቢሮው ሀላፊ ወይዘሮ ሰናይት ሰለሞን በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት በህዝባዊ ውይይቱ ህብረተሰቡ ከሰላምና ደህንነት፣ ከመልካም አስተዳደርና አገልግሎት አሰጣጥ እንዲሁም ከልማት ስራዎች ጋር የተያያዙ ጥያቄዎችን በነጻነት አንስቷል።
የክልሉ መንግስት ህዝቡ ላነሳቸው ጥያቄዎች በተገቢው መንገድ ምላሽ ለመስጠት አቅዶ ወደ ስራ መግባቱንና በዛሬው ዕለትም የአመራር ውይይት እየተደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
በውይይቱ ወቅት ህዝቡ ካነሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች የመጀመሪያው ከሰላምና ደህንነት ጋር በተያያዘ በኮንሶ ዞን፣ አሌ፣ ደራሼና አማሮ ልዩ ወረዳ የሚስተዋሉ የጸጥታ ችግሮችን ለመፍታት የክልሉ መንግስት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
በኮንሶ ዞንና አሌ ልዩ ወረዳ የተከሰተውን ወሰንን መሰረት ያደረገ ግጭት ለማስቆም ሁለቱንም የማህበረሰብ ክፍሎች የማወያየት፣ ወሰኑን የሚያጠና ቴክኒክ ቡድን ጉዳዩን እንዲለይ እየተሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
እንዲሁም ከኮንሶ ዞንና ደራሼ ልዩ ወረዳ ጋር በተያያዘ ያለው የጸጥታ ችግር ከመዋቅር ጋር የተያያዘ እንደሆነም ጠቁመው “በሁሉም አካባቢዎች የጸጥታ ሀይሎችን በቦታው በመላክ ችግሮችን ለመፍታት ጥረት እየተደረገ ነው” ብለዋል።
“በህዝቡ ዘንድ ከመዋቅር ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጥያቄዎችን በመጠቀም የግል ፍላጎቱን ለማሳካት የሚንቀሳቀስ ሀይል አለ” ያሉት ሀላፊዋ ህዝቡ ሁኔታውን በመረዳት ከመንግስት አካላትና ከጸጥታ ሀይሎች ጋር ተባብሮ መስራት እንዳለበት አሳስበዋል።
በአማሮ ልዩ ወረዳ ጋር በተያያዘ በምዕራብ ጉጂ ዞን አጎራባች ወረዳዎች የመሸገው አሸባሪው ሸኔ ጋር የተያያዘ የቆየ የጸጥታ ችግር መኖሩን ጠቁመዋል።
በቡድኑ አማካኝነት በአካባቢው መንገድ ለአመታት ተዘግቶ መቆየቱን ጠቁመው ችግሩን ለመፍታት ከኦሮሚያ ክልል መንግስት ጋር በመነጋገር በጋራ እየተሰራ እንደሚገኝ አስታውቀዋል።
በክልሉ የኑሮ ውድነትን ለማርገብ በግብርናው መስክ በተለይ በመስኖ ልማት ላይ በማተኮር የስንዴና የጓሮ አትክልት ልማት ስራ እየተሰራ መሆኑን በመግለጫቸው ጠቁመዋል።
የውሀ አማራጭ ባለባቸው አካባቢዎች ዘንድሮ በበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ከ5 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በስንዴ መልማቱን ተናግረዋል።
ከልማቱ ይገኛል ተብሎ ከሚጠበቀው ከ200 ሺህ ኩንታል በላይ ምርት ውስጥ እስካሁን ከ49 ሺህ ኩንታል በላይ መገኘቱን አመልክተዋል።
በመስኖ፣ የመጠጥ ውሀና መንገድ ዙሪያ የግንባታዎች መዘግየት ህዝቡ ያነሳው ጥያቄ እንደነበር አስታውሰው ለጉዳዩ ምላሽ ለመስጠት በርዕሰ መስተዳድሩ የሚመራ ቡድን ላለፉት ሁለት ቀናት ጉብኝት ማድረጉን ገልጸዋል።
የተጓተቱ የመስኖ፣ የመጠጥ ውሀና የመንገድ ግንባታዎች በፍጥነት እንዲጠናቀቁ ለማድረግ ከተቋራጭ፣ ተቆጣጣሪና አሰሪ ተቋማት ጋር የጋራ ውይይት መደረጉን አስታውቀዋል።