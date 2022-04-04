በሲዳማ ክልል የህዝብ ጥያቄዎችን ለመመለስ በፍጥነት የሚከናወኑ ስራዎች የተለዩበት የሶስት ወራት እቅድ ትግበራ በቅርቡ ይጀመራል

ስራዎች ተለይተው የተዘጋጀው የሶስት ወራት እቅድ ትግበራ በቅርቡ እንደሚጀመር ተገለጸ።
በተዘጋጀው ዕቅድ አተገባበር ላይ በየደረጃ የሚገኙ አመራሮች በሀዋሳ ከተማ የምክክር መድረክ እያካሄዱ ነው።
መድረኩን እየመሩ ያሉት የብልጽግና ፓርቲ የሲዳማ ክልል ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አብረሃም ማርሻሎ እንደገለጹት፤ መድረኩ የህዝቡን ጥያቄና በፓርቲው አቅጣጫዎች መነሻነት በተዘጋጀ እቅድ ላይ የሚመክርና የስራ መመሪያ የሚሰጥበት ነው፡፡
ከአሁን ቀደም በክልሉ በ37 ከተሞች ህዝባዊ ውይይት መደረጉን አስታውሰው፤ በዚህም የልማት፣ የመልካም አስተዳደርና አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የሚታዩ ክፍተቶችን የሚያሳዩ በርካታ ጥያቄዎች መነሳታቸውን ተናግረዋል፡፡
ጥያቄዎችን በተገቢው ለመመለስ በፍጥነት የሚከናወኑ ስራዎች የተለዩበት የሶስት ወራት እቅድ መዘጋጀቱን አመልክተዋል፡፡
ከሚያዚያ 1/ 2014 ዓ.ም. ጀምሮ ወደ ተግባር እንደሚገባም አክለዋል።
እቅዱ በዋናነት ህብረተሰቡ እንደችግር ያነሳቸው የልማት፣ የመልካም አስተዳደር፣ ብልሹ አሰራርና አገልግሎት አሰጣጥ ችግሮችን መፍታት የሚቻልባቸው አቅጣጫዎች ያስቀመጠ ሲሆን ፤በፍጥነት፣ በጥራትና በትጋት የሚፈጸም ነው ብለዋል፡፡
ህብረተሰቡን እያማረረ ያለው የኑሮ ውድነትን ማስተካከል በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ትኩረት ይደረግባቸዋል ያሉት ሃላፊው ፤ ስራ አጥነት ችግርም እንዲሁ፡፡
የተዘጋጀውን እቅድ የሚያጠናክሩ እስከ ቀበሌ ያለው ማህበረሰብ የሚሳተፍበት ውይይት መጋቢት 29 እና 30/2014ዓ.ም እንደሚካሄድ ጠቅሰው፤ ይህም ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሉም የእቅዱ አካል ለማድረግ ያስችላል ብለዋል፡፡
በመድረኩ የክልል፣ የወረዳና የከተማ አስተዳደር አመራሮች እንደሚሳተፉ አመልክተው፤ በእቅዱ ላይ የጠራ አቋም በመያዝ ከሚያዚያ 1/2014 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ተግባር እንደሚገባ ይፋ አድርገዋል፡፡
ይሁንታ አግኝቶ መንግስት እንዲመራ የተመረጠው የብልጽግና ፓርቲ ህዝቡን በማስተባበር በክልሉ ህብረተሰቡ ያነሳቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ ከመደበኛ ስራ ጎን ለጎን ያዘጋጀው የሶስት ወራት እቅድ አመራሩ በተጠያቂነት ስሜት እንዲፈጽም ተገቢው ክትትል የሚደረግበት ነው ተብሏል፡፡
የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ በየነ በራሳ በበኩላቸው፤ በክልሉ በተካሄዱ ህዝባዊ ውይይቶች በተነሱ ጥያቄዎች መነሻነት ለተዘጋጀው እቅድ ስኬታማነት ስራውን በበላይነት የሚመሩ ኮሚቴዎች እንደሚዋቀሩ ተናግረዋል።
እቅዱ ከመደበኛው ስራ በተጨማሪ ባጠረ ጊዜ በማከናወን የክልሉ መንግስት ለህዝቡ ጥያቄ ፈጣን ምላሽ ለመስጠት ያለውን ቁርጠኝነት እንደሚያሳይ አስታውቀዋል።
አቅርቦትን በማሻሻልና ምርታማነትን በማሳደግ ገበያውን የማረጋጋት ስራ የእቅዱ አካል ነው ብለዋል፡፡
የንግድ ስርዓቱ የኑሮ ውድነቱን ለማባባስ ዓይነተኛ ሚና እየተጫወተ በመሆኑ የምርት እጥረት ለመፍጠር የሚጥሩ ህገወጥ ነጋዴዎችን ለማጋለጥ ቁጥጥርና ክትትል በማጠናከር ችግሩን ለመፍታት እንደሚሰራ ገልጸዋል፡፡
ከመድረኩ ተሳታፊዎች መካከል የክልሉ ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ሃላፊ ዶክተር አራርሶ ገረመው፤ የልማት፣የመልካም አስተዳደርና የስራ አጥነት ችግሮች ላይ ለውጥ እንዲሚመጣ በጋራ እንሰራለን ብለዋል፡፡