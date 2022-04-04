ክልሉ የመኖሪያ ቤት ኪራይ ዋጋ በሚጨምሩና ተከራይን በሚያስወጡ ግለሰቦች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ አስታወቀ

ሐረር፤ መጋቢት 26 ቀን 2014(ኢዜአ) የመኖሪያ ቤት ኪራይ ዋጋ ላይ ጭማሪ በሚያደርጉ እና ተከራይን በሚያስወጡ ግለሰቦች ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ የሐረሪ ክልል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው ምክትል ጠቅላይ አቃቢ ህግ አቶ በክሪ አብደላ እንደገለጹት፤ በክልሉ የሚታየውን የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት የክልሉ መንግስት የተለያዩ ሥራዎችን እያከናወነ ይገኛል።
ከሥራዎቹም መካከል በክልሉ ለግል ጥቅማቸው ሲሉ የመኖሪያ ቤት ኪራይ ዋጋ ጭማሪ እና ተከራዮችን ማስወጣት የሚከለክለውን መመሪያ የሐረሪ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ማጽደቁን አስታውሰዋል።
በቁጥር 80/2014 የወጣው ይህንኑ መመሪያ ከመጋቢት 19 ቀን 2014 ዓ ም ጀምሮ ተግባራዊ ለማድረግ በቢሮው ምክትል ጠቅላይ አቃቢ ህግ የሚመራ የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱን ተናግረዋል።
በዚህም በክልሉ የሚገኙ ቤት አከራዮች የዋጋ መጨመርና ተከራይን ከቤት ማስወጣት ክልክል መሆኑን መገንዘብ እንዳለባቸው ገልጸው፤ ይህን ተግባራዊ በማያደርጉ ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ አስታውቀዋል።
በክልሉ የሚስተዋለው የኑሮ ውድነትን ከግምት በማስገባት ቤት አከራዮች መመሪያውን በመተላለፍ የዋጋ ጭማሪ ከማድረግ እና ከቤት ከማስወጣት ድርጊት እንዲቆጠቡም አሳስበዋል።
በሐረሪ ክልል መሰተዳድር ምክር ቤት የመኖሪያ ቤት ኪራይ ዋጋ ጭማሪ እና ተከራዮችን ማስወጣት የሚከለክለው ደንብ ለሶስት ወራት እንደሚቆይና የንግድ ቦታ ኪራይን እንደማያካትት ነው አቶ በክሪ የጠቆሙት።