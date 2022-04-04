ፍርድ ቤቱ በቀድሞ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት የክስ መዝገብ የተካተቱ ተከሳሾች ላይ ሶስተኛ ዙር የምስክሮችን ቃል ማድመጥ ሊጀምር ነው

አዲስ አበባ ፣መጋቢት 26/2014 (ኢዜአ) የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በቀድሞ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አብዲ መሐመድ ኡመር የክስ መዝገብ የተካተቱ ተከሳሾች ላይ ሶስተኛ ዙር የምስክሮችን ቃል ከነገ ጀምሮ ማድመጥ ሊጀምር ነው።
አቃቤ ሕግ በተከሳሾች ላይ ያሉትን ቀሪ ምስክሮችና የክስ ጭብጥ ለይቶ እንዲያቀርብ በታዘዘው መሰረት ለፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 1ኛ የፀረ ሽብርና ሕገ-መንግስት ጉዳዮች ችሎት ዛሬ አቅርቧል።
ተከሳሾቹ በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ እና አካባቢው የሽብር ወንጀል በመፈፀም፣ በመንግስትና በግል ንብረቶች ላይ ጉዳት በማድረስና በሰዎች ላይ ግድያ በመፈፀም ወንጀል መከሰሳቸውን ነው በጭብጥነት ያስመዘገበው።
“ሔጎ” በሚባል ቡድን የተደራጁት ተከሳሾቹ ከክልል ውጭ ተወላጅ የሆኑና በክልሉ የሚኖሩ ዜጎች ላይ ጉዳት የማድረስና የኃይማኖት ተቋማትን የማቃጠል ወንጀል ስለመፈጸማቸውም ነው አቃቤ ሕግ በጭብጥነት ያቀረበው።
አቃቤ ሕግ በተከሳሾቹ ላይ ከ200 በላይ ምስክሮች እንዳሉትና እስካሁን የተደመጡት 70 የሚጠጉ መሆናቸውን በችሎቱ ገልጿል።
በዚህ መሰረትም ተከሳሾቹ ማሕበራዊ ሚዲያን ጨምሮ በሌሎች መገናኛ ብዙሃን ቅስቀሳ በማድረግ በተለያዩ አካላት ላይ ቀላልና ከባድ ጉዳት እንዲደርስ ማድረጋቸውን ለፍርድ ቤቱ ቃላቸውን የሚሰጡ ቀሪ ምስክሮች ያረጋግጡልኛል ነው ያለው አቃቤ ሕግ።
የተከሳሽ ጠበቆች በበኩላቸው አቃቤ ሕግ የክስ ጭብጡን በዝርዝር አላቀረበም፤ የትኛው ምስክር በየትኛው ተከሳሽ ላይ እንደሚመሰክር በግልጽ አላስቀመጠም ሲሉ ተከራክረዋል።
የፖሊስ የምርመራ መዝገብ የምስክሮችን ማንነትና በየትኛው ተከሳሽ ላይ እንደሚመሰክሩ የሚያስረዳ ቢሆንም አቃቤ ሕግ ትእዛዙን ተቀብሎ በዝርዝር ማቅረብ አልቻለም ብለዋል።
የግራ ቀኝ ክርክሩን ያደመጠው ፍርድ ቤቱ አቃቤ ሕግ የሚያቀርባቸው ቀሪ ምስክሮቹ በሁሉም ተከሳሾች ላይ የሚመሰክሩ መሆናቸውን አስመዝግቧል።
በመሆኑም ከነገ ጀምሮ ችሎቱ የሶስተኛ ዙር የምስክሮችን ቃል የማድመጥ ስራውን እንደሚጀምር ነው ያመለከተው።