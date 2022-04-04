ኬንያ የልጆቻቸውን ማንነት ሳያስመዘግቡ ሲምካርድ የሚያወጡ ወላጆችን 300ሺህ ሽልንግ ልትቀጣ ነው

መጋቢት 26 ቀን 2014 (ኢዜአ) ኬንያ የልጆቻቸውን ማንነት ሳያስመዘግቡ ለልጆቻቸው ስም ሲምካርድ የሚያወጡ ወላጆችን 300ሺህ ሽልንግ ልትቀጣ መሆኑ ተነገረ።
በኬንያ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ትምህርት በኦን ላይን ስርጭት መካሄድ ከጀመረ በኋላ በተዳጊዎችና በህጻናት ላይ የኦን ላይን ወንጀሎችና ህገወጥ ተግባራት መበራከታቸው ተሰምቷል።
በታዳጊዎቹ ላይ ከሚደርሱት ሕገወጥ ድርጊቶች መካከል የሳይብር ጥቃት፣ ወሲብ ነክ ድርጊቶችና ከአዋቂዎች ጋር ተገቢ ያልሆነ ግንኙነት ዋና ዋናዎቹ መሆናቸው ተጠቅሷል።
የሀገሪቱ ኮምኒኬሽን ባለስልጣን እነዚህን ድርጊቶች ለመከላከልና የታዳጊዎችና ህጻናትን ግብረገብነት ለመጠበቅ መመሪያ ማውጣቱን ዘስታር ዘግቧል።
በመመሪያው መሠረት የልጆቻቸውን ሙሉ መረጃ ሳያስመዘግቡ ሲምካርድ የሚያወጡ ወላጆች 300ሺህ ሽልንግ ወይም የስድስት ወር እስራት ይፈረድባቸዋል ተብሏል።
በተጨማሪም እስከ ሚያዝያ ሰባት ድረስ በሕጋዊነት ያልተመዘገቡ ሲም ካርዶች ከአገልግሎት ውጭ ይሆናሉ መባሉን መረጃው አስታውሷል።