የትምህርት ጥራት ለማስጠበቅ ለሚደረገው ጥረት የከፍተኛ ትምህርት የመውጫ ፈተና አንዱ የመፍትሄ አካል ሆኖ ይቀጥላል

አዲስ አበባ መጋቢት 26/2014 (ኢዜአ) የኢትዮጵያን የትምህርት ጥራት ለማስጠበቅ ለሚደረገው ጥረት የከፍተኛ ትምህርት የመውጫ ፈተና አንዱ የመፍትሄ አካል ሆኖ የሚቀጥል መሆኑን የትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ገለጹ።
የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመውጫ ፈተናን በሚመለከት ሚኒስቴሩ ከመንግስትና የግል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ፕሬዝዳንቶች ጋር ተወያይቷል::
የትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ፤ መንግስት በቀጣዮቹ አምስት አመታት የትምህርት ጥራት ላይ ልዩ ትኩረት አድርጎ ይሰራል ብለዋል።
በእነዚህ አመታት የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ በመስራት ላይ ትኩረት ይደረጋል እንጂ አዲስ የዩኒቨርሲቲ ግንባታ አይከናወንም ሲሉ ተናግረዋል።
የተቋማት ነጻነትንም በማረጋገጥ አካዳሚ ነጻነታቸው የተጠበቀ ተቋማት ግንባታም ሌላኛው የትኩረት መስክ መሆኑንም ጠቁመዋል።
የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የመውጫ ፈተና የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ በመንግስት ከተያዘው ስትራቴጂ አንዱ መሆኑንም ገልጸዋል ።
በመሆኑም በሚቀጥለው ዓመት 2015 ዓ.ም) ከሁሉም የመንግስትና የግል ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሚወጡ ተማሪዎች የመውጫ ፈተናውን የሚወስዱ ይሆናል።
የመውጫ ፈተና የሚሰጥበት ዋነኛ አላማም የትምህርት ጥራትን በማስጠበቅ ብቁ የሰው ሃብት ማፍራት መሆኑን አብራርተዋል።
በትምህርት ሚኒስትር የከፍተኛ ትምህርት አካዳሚ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጄነራል ዶክተር ኤባ ሚጀና፤ የመውጫ ፈተናው የስርአተ ትምህርቱ አካል ሆኖ ተማሪዎች በቆይታቸው የቀሰሙትን እውቀት ለመለካት ያስችላል ብለዋል።
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ጥናትና ምርምር ተቋም ዳይሬክተር ዶክተር በላይ ሃጎስ፤ በበኩላቸው የመውጫ ፈተናው መምህራንና ተማሪዎች ለትምህርት ጥራት በትኩረት እንዲሰሩ የሚያስችል መሆኑን ገልጸዋል።
በህግ እና የህክምና ትምህርቶች ላይ ሲተገበር የቆየው የመውጫ ፈተና አሁን በሁሉም ላይ መተግበሩ ፍትሃዊ ውድድር የስራ እድል ለመፍጠር የሚያስችል መሆኑን በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝደንት ዶክተር ሙላቱ ዴአ ተናግረዋል።
ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማሻሻል እና ጥራቱን ለማሳደግ አይነተኛ ሚና አለው የተባለው የመውጫ ፈተኛ ለተሻለ እውቀትና ክህሎት እንደሚጠቅም ታምኖበታል።