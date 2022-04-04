በበጋ መስኖ ከክረምቱ ያልተናነሰ ምርት እናገኛለን -አርሶ አደሮች

ደብረ ማርቆስ፤ መጋቢት 26 /2014 (ኢዜአ) በምስራቅ ጎጃም ዞን በበጋ መስኖ ስንዴ ልማት በመኽር መቅት ከሚያገኙት ያልተናነሰ ምርት እንደሚጠብቁ በልማቱ የተሳተፉ አርሶ አደሮች ገለጹ።
የደብረ ኤሊያስ ወረዳ የግዳድ ቀበሌ ነዋሪ አረሶ አደር መኩሪያው ቀረዓለም ለኢዜአ እንደተናገሩት በበጋ መስኖ እያለሙት ካለው ስንዴ ከምኽሩ ያልተናነሰ ምርት ሊስገኝ በሚያስችል ቁመና ላይ ይገኛል።
”ስንዴ በመስኖ ማልማት ይቻላል” የሚል ሀሳብ እንዳልነበራቸው ጠቅሰው፤ በዚህ ዓመት በዘርፉ ተጠቃሚ የሆኑ የሌሎች የአካባቢውን አርሶ አደሮች ተሞክሮ በመውሰድ ከግማሽ ሄክታር በላይ መሬት በበጋ ስንዴ ማልማታቸውን ጠቁመዋል።
ካለሙት መሬትም ከ20 ኩንታል ያለነሰ ምርት እንደሚጠብቁ ጠቅሰው፤ በቀጣይም ልማቱን በበለጠ አስፍተው ለማስቀጠል ማቀዳቸውን አስታውቀዋል።
በመስኖ የለማው ስንዴ ቁመና እና ምርት አያያዙ በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ አመልክተው በዚህም በመኽር ከሚዘራው ያልተናነሰ እንደሆነ ገልጸዋል።
የማቻከል ወረዳ የእምቡሊ ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር ሁነኛው ያለው በበኩላቸው በበጋ መስኖ ስንዴ ልማት አንድ ሄክታር መሬት አልምተዋል።
በአለፈው ዓመት በሩብ ሄክታር መሬት ባካሄዱት የስንዴ ልማት በበቆሎ ከሚያገኙት ምርት በእጥፍ በማምረት ተጠቃሚ መሆናቸውን አስታውሰዋል።
ካለፈው ልምድ በመውሰድም በዘንድሮው የበጋ ወቅት አንድ ሄክታር ማሳ ስንዴን በማልማት የተሻለ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ገልጸዋል።
የለማው የስንዴ ሰብል ለመሰብሰብ መድረሱን ጠቅሰው፤ ካለሙት መሬትም ከ45 እስከ 50 ኩንታል ምርት እንደሚጠብቁ አስታውቀዋል።
በበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ምርታማነቱ ከመኽር ወቅቱ የማይተናነስ መሆኑን ተናግረዋል።
የዞኑ ግብርና መምሪያ የመስኖ ልማት ባለሙያ አቶ አያሌው ገሌ በበኩላቸው በዞኑ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በሚደረገው ጥረት የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት በክላስተር እየለማ መሆኑን ገልጸዋል።
ባለፈው ዓመት በ500 ሄክታር የተጀመረውን የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት በዚህ ዓመት ከ4 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት ላይ ማልማት መቻሉን ተናግረዋል።
በመስኖ ልማቱ ከ17 ሺህ በላይ አርሶ አደሮች የተሳተፉ ሲሆኑ ከ1ሺህ በላይ የሚሆኑት ሴቶች መሆናቸውን ገልጸዋል።
በበጋ መስኖ የለማው የስንዴ ሰብል መሰብሰብ መጀመሩን ጠቁመው፤ እስካሁንም በ50 ሄክታር መሬት የለማ ሰብል መሰብሰቡንና ከ1ሺህ 800 ኩንታል በላይ ምርት መገኘቱን አስታውቀዋል።
በዞኑ በበጋ መስኖ ስንዴ ከለማው መሬት ከ150 ሺህ ኩንታል በላይ ምርት እንደሚጠበቅ ባለሙያው አመላክተዋል።