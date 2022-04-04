በዋግኽምራ ብሔረሰብ አሥተዳደር ለተፈናቀሉ ወገኖች የሚውል ከ53 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ተደረገ

መጋቢት 26 ቀን 2014 (ኢዜአ) ገቢዎች ሚኒስቴርና ጉምሩክ ኮሚሽን በዋግኽምራ ብሔረሰብ አሥተዳደር ለተፈናቀሉ ወገኖች የሚውል ከ53 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የምግብና የአልባሳት ድጋፍ አደረጉ።
የአማራ ክልል ርእሰ መሥተዳድር ይልቃል ከፋለ (ዶ.ር)፣ የገቢዎች ሚኒስትር ላቀ አያሌውና የጉምሩክ ኮሚሽነር ደበሌ ቃበታን ጨምሮ የክልልና የፌዴራል ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት በሰቆጣ ከተማ በተገኙበት ወቅት ነው ድጋፍ የተደረገው።
የጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነር ደበሌ ቃበታ እንዳሉት አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአማራና በአፋር ሕዝብ ላይ በፈጠረው ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ተጎጅ ለሆኑ ወገኖች ገቢዎች ሚኒስቴርና ጉምሩክ ኮሚሽን የተለያዩ ድጋፎችን እያደረጉ ነው።
እስካሁንም ለዋግኽምራ ብሔረሰብ አሥተዳደር ከ115 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የምግብና አልባሳት ድጋፍ አድርገናል ነው ያሉት። በአሁኑ ወቅትም በብሔረሰብ አሥተዳደሩ ሰብዓዊ ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች የሚውል ከ53 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የምግብና አልባሳት ድጋፍ ይዘን መጥተናል ብለዋል።
የገቢዎች ሚኒስትር ላቀ አያሌው አሸባሪው ቡድን በአማራና በአፋር ሕዝብ ታሪክ ይቅር የማይለው ሰብዓዊና ቁሳዊ ጥፋት ማድረሱን አንስተዋል።
የዋግ ሕዝብ በኢትዮጵያ የረጅም ዓመታት ታሪክ ለፍትሕና እኩልነት የታገለ፣ ለተፈጥሯዊና ሰው ሠራሽ ችግሮች የማይበገር ጽኑ ሕዝብ ነው ብለዋል።
ይህ ሕዝብ ሲቸገር ድጋፍ ስናደርግ ከፍ ያለ ሐሴት ይሰማናል፤ የሕዝብን ሐብት ለሕዝብ ነው ያበረከትነው ሲሉም አጋርነታቸውን አሳይተዋል። በቀጣይም የዋግ ሕዝብ ካጋጠመው ችግር እስኪወጣ ድጋፋቸው ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል።
የአማራ ክልል ርእሰ መሥተዳድር ይልቃል ከፋለ (ዶ.ር) የዋግ ሕዝብ ያጋጠመውን ችግር በመረዳት ገቢዎች ሚኒስቴርና ጉምሩክ ኮሚሽን ላደረጉት ድጋፍ አመስግነዋል። አሸባሪው ቡድን አሁንም ድረስ በዋግ፣ በጎንደርና በራያ አካባቢ በወረራ በመያዝ ሕዝባችንን ለከፋ የምግብ እጥረትና ለረሐብ እየዳረገ ነው።
የሽብር ቡድኑን የጥፋት መንገድ በማስቆም የሕዝባችንን ስቃይ በአጭር ጊዜ እናስቆማለን ብለዋል።
ሰብዓዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች ለመደገፍ መንግሥታዊና ግብረ ሰናይ ድርጅቶች ርብርብ እያደረጉ ነው ያሉት ርእሰ መሥተዳድሩ ችግራቸው እስኪፈታ ድረስ ድጋፉ ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያሉት።
ተፈናቅለው በተለያዩ መጠለያዎች ለሚገኙ ወገኖቻችን ኹለገብ ድጋፋችንን አጠናክረን መቀጠል አለብን፤ የወራሪውን የጥፋት መንገድ እስክናስቆም ትግላችን ይቀጥላል ማለታቸውን አሚኮ ዘግቧል።