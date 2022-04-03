መጋቢት 25 ቀን 2014 (ኢዜአ) በ12 የስፖርት አይነቶች ለሁለት ሳምንታት ሲካሄድ የቆየው የሲዳማ ክልል ልዩ ልዩ የስፖርት ሻምፒዮና ውድድር ተጠናቀቀ፡፡
ውድድሩ የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር መስፍን ቸርነትን ጨምሮ የፌደራል እና የክልል የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ዛሬ ፍፃሜውን አግኝቷል ።
ሚኒስትር ዴኤታው አምባሳደር መስፍን ቸርነት በወቅቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያን የሚወክሉ ጠንካራ ስፖርተኞች ለማፍራት በክልል የሚደረጉ ውድድሮችን ማጠናከር እንደሚገባ ገልጸዋል።
በዞን፣ በወረዳ እና በቀበሌ ደረጃ የሚደረጉ የእርስ በርስ ውድድሮችን ማጠናከር እንደሚገባም እንዲሁ፡፡
ውድድሩ የክልሉን ስፖርት በማነቃቃት ተተኪዎችን ለማፍራት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ገልጸው፤ ክልሉ እግር ኳስን ጨምሮ በተለያዩ የስፖርት ዓይነቶች ተሰጥኦ ያላቸው ወጣቶች እንዳሉ ገልጸዋል።
የወጣቶቹን አቅም ለማጎልበት መሰራት እንዳለበትም አስገንዝበዋል።
የሲዳማ ክልል ስፖርት ኮሚሽነር ፍሬው አሬራ በበኩላቸው በሲዳማ ክልል ተተኪ ስፖርተኞችን ለማፍራት የተቀናጀ ስራ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ይህ ውድድርም ተተኪዎችን የማፍራት ጥረት አንድ አካል መሆኑን ገልጸዋል።
የውድድሩ ማጠቃለያ መርሃ-ግብር በሐዋሳ አርቴፊሻል ሜዳ የተደረገ ሲሆን፤ በአንደኛ ዲቪዚዮን ወንዶች እግር ኳስ ሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ይርጋለም ከተማን 3ለ0 በማሸነፍ የዋንጫ ተሸላሚ ሆኗል።
ውድድሩ በሐዋሳ ከተማ አጠቃላይ አሸናፊነት ተጠናቋል።