ጸረ ሰላም ሃይሎችን በማጋለጥ የአካባቢያችንን ሰላም እናረጋግጣለን

ጎንደር፣ መጋቢት 25 ቀን 2014 (ኢዜአ) ከመግስት ጎን በመሆን ፀረ ሰላም ሃይሎችን አጋልጠን ለህግ በማቅረብ የአካባቢያችንን ሰላም እናረጋግጣለን ሲሉ የጎንደር ከተማ እንዲሁም የማእከላዊና የምእራብ ጎንደር ዞኖች ነዋሪዎች አስታወቁ፡፡
በሰላምና በልማት ዙሪያ የመከረ ህዝባዊ መድረክ ዛሬ በጎንደር ከተማ ተካሂዷል፡፡
ከምእራብ ጎንደር ዞን የመጡት አቶ ሰጠኝ ዘነበ እንደተናገሩት በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የጥፋት ሃይሎች የህዝቡን ሰላምና የእለት ተለት ኑሮ በማናጋት ወንጀል እየፈጸሙ ነው፡፡
የጥፋት ሃይሎቹ የአካባቢውን ሰላምና የህዝቡን ደህንነት ለማናጋት የሚፈጽሙትን የጥፋት ተልእኮ በማክሸፍ በተደራጀ አግባብ ከመንግስት የፀጥታ ሃይል ጎን ሆነው እንደሚያግዙ ገልፀዋል።
የመንግስት ሰላም የማስፈን ጥረት በተጠና መንግድ ሊደገፍ እንደሚገባ አመልክተዋል።
ውይይቱም የሰላም ችግሮችን በጋራ ለመፍታት ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር ተናግረዋል፡፡
”የሰላም እጦት ዋጋ እያስከፈለን ነው፤ ዜጎች እየተፈናቀሉ፣ ቤት ንብረታቸው እየወደናመና ለሞት ጭምር እየተዳረጉ ነው” ያሉት ደግሞ የወረዳው ነዋሪ አቶ ወረቀት አያሌው ናቸው፡፡
“በአካባቢው በሀሰተኛ ወሬ ወደ ጫካ የገቡ ግለሰቦች ወደ ሰላማዊ ኑሮ እንዲመለሱ ለማድረግ የበኩሌን እወጣለሁ” ብለዋል።
የጎንደር ከተማ ነዋሪ አቶ ሰለሞን መንግስቴ በበኩላቸው “በከተማው ህገ-ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርና በህገ-ወጥ ባጃጆች የሚፈጸሙ ስርቆትና ዘረፋ ተበራክቷል” ብለዋል።
ህገወጥ ተግባሩ ለከተማው ሰላምና ደህንነት እንዲሁም ለዘላቂ ልማት መረጋገጥ ጠንቅ በመሆኑ መንግስት አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድ ጠይቀዋል፡፡
በጥፋት ሃይሎች ላይ የሚወሰዱ እርምጃዎች እንደሚደግፉ ጠቁመው፤ ለከተማው ሰላምና ደህንነት መረጋገጥ የበኩላቸውን እንደሚወጡ አስታውቀዋል።
የክልሉ ርእሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በበኩላቸው “የጎንደር ከተማንና የሁለቱን ዞኖች ሰላም ለማጠናከር የሚያግዙ ዝርዝር የአፈጻጸም እቅዶች ተዘጋጅተው በአጭር ጊዜ ይተገበራሉ” ብለዋል።
በከተማ አስተዳደሩና በሁለቱ ዞኖች እስከ ቀበሌ የሚዘረጋ የሰላም ካውንስል ተቋቁሞ ወደ ስራ እንደሚገባ የጠቆሙት ርእሰ መስተዳድሩ ህዝቡ መዋቅሩን በመደገፍ የሰላሙ ባለቤት መሆኑን በተግባር ማረጋገጥ እንዳለበት አስገንዘበዋል።
የክልሉ መንግስት ህዝቡንና የፀጥታ መዋቅሩን በማስተባባር የአካባቢውን ሰላም ለማደፍረስ የሚሯሯጡ ሃይሎችን በቁጥጥር ስር በማዋል ህግ የማስከበር ሃላፊነቱን ለመወጣት እንደሚሰራ ርእሰ መስተዳደሩ አስታውቀዋል።
በመድረኩ በየደረጃው ያሉ ከፍተኛ አመራሮች፣ ከጎንደር ከተማ፣ ከማእከለዊና ከምእራብ ጎንደር ዞኖች የተውጣጡ የሃገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ወጣቶች፣ ሴቶችና ታዋቂ ግለሰቦች ተሳትፈዋል፡፡