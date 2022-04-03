በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የእንስሳት ዘርፍ ተጠቃሚነትን ለማሳደግ ይሰራል

ቦንጋ መጋቢት 25/2014 (ኢዜአ) በክልሉ ያለውን ምቹ ስነ ምህዳርና የአየር ጸባይ በመጠቀም በእንስሳት ዘርፍ ተጠቃሚነትን ለማሳደግ እንደሚሰራ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ግብርና ቢሮ አስታወቀ።
የክልሉ የእንስሳት እና አሣ ልማት ዘርፍ የንቅናቄ መድረክ በቦንጋ ከተማ እየተካሄደ ነው።
የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ማስረሻ በላቸው በወቅቱ እንዳሉት፣ ክልሉ ለእንስሳትና አሣ ልማት ምቹ ቢሆንም በአግባቡ አልተሰራበትም “በዚህም አርሶ አደሩ ተጠቃሚ ሳይሆን ቆይቷል” ብለዋል።
በክልሉ ባለው በቂ ዝናብ ከዓመት አስከ ዓመት የእንስሳት መኖ ከማገኘት ባለፈ የአየር ጸባዩ ለሁሉም የእንስሳት ዝርያዎች ተስማሚ መሆኑን ገልጸዋል።
“ቢሮው የእንስሳት ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ይሰራል” ያሉት አቶ ማስረሻ፣ በተለይ የተሻሻሉ ዝርያዎችን የማቅረብ ሥራ ትኩረት እንደሚሰጠው አመላክተዋል።
አርሶ አደሩ በእጁ ያለውን ሀብት በአግባቡ በማልማትና አማራጮችን በማየት የተሻለ ተጠቃሚ ለመሆን እንዲሰራ አስገንዝበው አርሶ አደሩ በዘርፉ ተግቶ ከሰራ ከራሱ ባለፈ የሀገር ኢኮኖሚን መደገፍ እንደሚቻል አቶ ማስረሻ አመልክተዋል።
በክልሉ 12 ነጥብ 2 ሚሊዮን የዳልጋ ከብቶች መኖራቸውን የተናገሩት ደግሞ የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ታመነ በቀለ ናቸው።
እንደ ኃላፊው ገለጻ በክልሉ ቁጥራቸው 6 ነጥብ 3 ሚሊዮን የሚሆኑ በጎች የሚገኙ ሲሆን ዘርፉ ለወጣቶች የሥራ ዕድል ከመፍጠር አኳያ ትልቅ ድርሻ እንዳለው ገልጸው፣ በክልሉ በግብርና ዘርፍ ከሚሰማሩ ወጣቶች መካከል 90 በመቶ የሚሆኑት በእንስሳት እና አሣ ሀብት ልማት እንደሚሰማሩ አስረድተዋል።
“በቀጣይ ዝርያ የማሻሻል ሥራ ላይ ትኩረት ይደረጋል” ያሉት አቶ ታመነ፣ ባለፉት ስምንት ወራት 16 ሺህ 428 የዳልጋ ከብቶችን እንዲሁም 83 ሺህ 178 እናት በጎችን በማዳቀል የዝርያ ማሻሻል ስራ መሰራቱን ጠቅሰዋል።
“ክልሉ ከዳልጋ ከብቶችና በጎች በተጨማሪ ለዶሮና ለአሣ ልማት እንዲሁም ለንብ ማነብ ሥራ ያለውን ተስማሚነት ተጠቅሞ ኢኮኖሚውን ለማሳደግ እየተሰራ ነው” ሲሉም አክለዋል።