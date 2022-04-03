ሀገርን የሚለውጥ ውጤት ለማምጣት እየተደረገ ላለው ጥረት የኢንተርፕራይዞች ሚና የላቀ ነው

መጋቢት 25 ቀን 2014 (ኢዜአ) ድህነትን ከመሰረቱ ለማስወገድና ሀገርን የሚለውጥ ውጤት ለማምጣት እየተደረገ ላለው ሁሉን አቀፍ ጥረት ስኬት የኢንተርፕራይዞች ሚና የላቀ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ገለጹ።
በኦሮሚያ ክልል 12ኛው ዙር አንቀሳቃሽ ኢንተርፕራይዞችን ወደ መካከለኛ ባለሀብትነት የማሸጋገር ሥነሥርዓት ዛሬ በአዳማ አባ ገዳ አዳራሽ ተካሂዷል።
በጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት ተደራጅተው በተሰማሩበት የሥራ ዘርፍ ስኬታማ በመሆን ወደ መካከለኛ ባለሀብትነት የተሸጋገሩት 740 ኢንተርፕራይዞች ናቸው።
በስነስርዓቱ ላይ ፕሬዚዳንት ሽመልስ “ትንሽ ባስመዘገብነው ውጤት መደሰት ሳይሆን የበለጠ ተግተን በመስራት ከድህነት መውጣት አለብን” ብለዋል።
አመለካከት፣ ተስፋ መቁረጥና ጠንክሮ አለመስራት የዘርፉ ችግር ሊሆኑ እንደሚችሉም አስገንዝበው ጠንክሮ በመስራት የፋይናንስ ችግርን መወጣት እንደሚቻል ገልጸዋል።
ወደ መካከለኛ ባለሀብትነት የተሻገሩት ኢንተርፕራይዞች መቆጠብና መበደር እንዲችሉ ስንቄ ባንክ በ7 ቢሊዮን ብር መቋቋሙን አስታውሰዋል።
ትልቁ ስኬት በመቶዎች የሚቆጠሩ አንቀሳቃሾችን ማሻገር ሳይሆን በስራቸው የሚፈጥሩት የስራ እድል መሆኑን ገልጸው፤ “ያን ማድረግ ስንችል 10 ሺዎችን ማሻገር እንችላለን” ብለዋል።
ዕውቅና አግኝተው ወደ ቀጣይ ባለሃብት የተሸጋገሩት ኢንተርፕራይዞች “በፈተና ውስጥ ስኬት ያስመዘገቡ ጀግኖች ናቸው” ያሉት ደግሞ በምክትል ፕሬዚዳንት ማዕረግ የከተማ ክላስተር አስተባባሪ አቶ አዲሱ አረጋ ናቸው።
የክልሉ መንግሥት በመደበኛነት ለዜጎች ከሚፈጥረው የስራ ዕድል በተጨማሪ የግሉን ዘርፍ በመደገፍና በማበረታታት ሰፊ የስራ ዕድል ለመፍጠር እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል።
ወደ መካከለኛ ባለሀብትነት የተሸጋገሩት ኢንተርፕራይዞች በክልሉ መንግሥት የሚመቻችላቸውን የስራ አማራጮች ተጠቅመው ፈጥነው ወደ ኢንቨስትመንት እንዲገቡም አሳስበዋል።
ቀጣይ ምዕራፍ ይበልጥ ጥንካሬና ትጋት የሚጠይቅ መሆኑን ጠቁመው፤ ለተቀሩት አንቀሳቃሾችም “ምሳሌ የሚሆን ውጤት ማስመዝገብ ከእናንተ እንጠብቃለን” ብለዋል።
የስራ ዕድል ፈጠራና ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር በከር ሻሌ በበኩላቸው ልማትና ዕድገት የሚረጋገጠው በዜጎች ንቁ ተሳትፎ እንደሆነ ገልጸዋል።
ኢንተርፕራይዞቹ ከጥቃቅንና አነስተኛ ስራ ተነስተው ሰርተው ራሳችውን ከመለወጥ ባለፈ ለዜጎች የስራ ዕድል መፍጠር የቻሉ ጀግኖች ናቸው ሲሉም አወድሰዋቸዋል።
የተጀመረው አገራዊ የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግር እውን የሚሆነው በማኑፋክቸሪንግና በአገልግሎት ዘርፎች በብዛትና በጥራት ባለሀብቶችን ማፍራት ሲቻል እንደሆነም ገልጸዋል።
በመሆኑም ወደ መካከለኛ ባለሀብትነት የተሸጋገሩ ኢንተርፕራይዞች ይበልጥ ተግተው መስራት እንደሚጠበቅባቸውም አስገንዝበዋል።
የኦሮሚያ የስራ ዕድል ፈጠራና ክህሎት ቢሮ ሀላፊ አቶ አህመድ እዲሪስ በስምንት ወራት በክልሉ ከ1 ነጥብ 1 ሚሊዮን በላይ የስራ ዕድል መፈጠሩን ጠቁመው፤ ወደ ስራ ለገቡ የጥቃቅንና አነስተኛ ማህበራት ከ2 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር በላይ ብድር መሰጠቱን ተናግረዋል።
በተጨማሪም በንብ ማነብ ዘርፍ ለተሰማሩ ማህበራት 10 ሺህ ዘመናዊ የንብ ቀፎዎች ለማሰራጨት በዝግጅት ላይ መሆናቸውን አስረድተዋል።
በተመሳሳይ ከ4 ሺህ የሚበልጡ የመስሪያና መሸጫ ሼዶች አዲስ ወደ ስራ ለገቡ ማህበራት ተላልፏል ብለዋል።
ወደ መካከለኛ ባለሀብትነት የተሸጋገሩት ኢንተርፕራይዞች ከ2 ሚሊዮን እስከ 12 ሚሊዮን ብር የሚገመት ካፒታል የያስመዘገቡ ሲሆን፤ ለ12 ሺህ ዜጎች የስራ ዕድል የፈጠሩ መሆናቸውንም አቶ አህመድ ገልጸዋል።
ለኢንተርፕራይዞቹ ተጨማሪ የስራ ማስፋፊያ መሬት፣ የሊዝ ማሽን አገልግሎትና የብድር አቅርቦት እንደሚመቻችላቸውም አስታውቀዋል።
ኢንተርፕራይዞቹ በበኩላቸው ለደረሱበት ስኬት መንግሥትን አመስግነው ወደፊት በሚሰማሩባቸው የስራ ዘርፎች ውጤታማ እንዲሆኑ የመንግሥት ድጋፍና እገዛ እንዳይለያቸው ጠይቀዋል።
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