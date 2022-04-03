‘ሂውማን ብሪጅ’ ለደብረ ብርሃን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል 15 ሚሊዮን ብር የሚገመት የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ

ደብረ ብርሃን መጋቢት 25/ 2014 (ኢዜአ) ”ሂውማን ብሪጅ” የተባለ ግብረሰናይ ድርጅት ለደብረብርሃን አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል 15 ሚሊየን ብር ግምት ያላቸው የህክምና ቁሳቁሶችን ድጋፍ አደረገ።
የሂውማን ብሪጅ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዳሙ አንለይ በድጋፍ ርክክቡ ላይ እንዳሉት ኢትዮጵያ የገጠማትን ፈተና ማለፍ የሚቻለው እርስ በእርስ የመደጋገፍና የመረዳዳት ባህልን በማሳደግ ነው።
ድጋፉ አሜሪካን ሀገር ከሚገኘው ደራሽ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ ጋር በመተባበር የቀረበ መሆኑን ተናግረው “የተደረገው ድጋፍ ለሆስፒታሉ በተለዩና ፈጣን ምላሽ የሚፈልጉ ችግሮችን መሰረት በማድረግ 157 የህክምና አልጋ፣160 የመኝታ ፍራሽ እና ከ20 በላይ የህሙማን መንቀሳቀሻ ዊልቸሮችን ያካተተ ነው” ብለዋል።
በጦርነቱ ምክንያት ውድመት የደረሰባቸውን ሆስፒታሎች ለመደገፍ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ጠቅሰው፤ በደቡብ ጎንደር፣ በሰሜን ሸዋ፣ ሰሜንና ደቡብ ወሎ እንዲሁም ለዋግኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር ዞንና ለአፋር ክልል ድጋፍ ለማድረግ ቁሳቁሶች በመጓጓዝ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ ተወካይ አቶ ጽግሸት ነጋሽ በበኩላቸው ሆስፒታሉ ለረጅም ጊዜ አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ በመሆኑ በተለይ የህክምና አልጋ ችግር ነበረበት።
ለህሙማን ምቹ ባልሆኑ 160 አልጋዎች ከአፋርና ከኦሮሚያ አዋሳኝ ዞኖች ጭምር ለሚመጡ ከ3 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የህክምና አገልግሎት ሲሰጥ መቆየቱን ተናግረዋል።
ደርጅቱ ላደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበው የሆስፒታሉን የአልጋ ችግር 85 በመቶ እንደሚፈታ አስታውቀዋል።
ሆስፒታሉ የህክምና ቁሳቁስ ችግር ያለበት በመሆኑ ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቀዋል።