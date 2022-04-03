የካፒታልና የግብአት እጥረት በአቅማችን ልክ እንዳናመርት አድርጎናል -ዘይት ፋብሪካዎች

ባህር ዳር መጋቢት 25/2014(ኢዜአ) የካፒታልና የግብዓት አቅርቦት እጥረት በአቅማችን ልክ እንዳናመርት እንቅፋት ሆኖብናል ሲሉ የ”ፊቤላ” እና “ደብሊው ኤ” ዘይት ማምረቻ ፋብሪካዎች አስታወቁ።
የፌደራልና ክልል አመራሮች የ”ፊቤላ” እና ”ደብሊው ኤ” የዘይት ማምረቻ ፋብሪካዎችን የሥራ እንቅስቀሴ ጎብኝተዋል።
“የደብሊው ኤ” ዘይት ማምረቻ ፋብሪካ ሥራ አስኪያጅ አቶ ኢዮብ ወረታው እንዳሉት ፋብሪካው በቀን 18 ሺህ ኩንታል የቅባት እህል የመጭመቅና 1 ሚሊዮን 350 ሺህ ሊትር ዘይት የማጣራት አቅም አለው።
ባለፉት ስድስት ወራትም ፋብሪካው 6 ሚሊዮን ሊትር የተጣራ የምግብ ዘይት በማምረት ለህብረተሰቡ አሰራጭቷል።
ይሁን እንጂ አሁን ላይ ባጋጠመው የመስሪያ ካፒታልና የግብዓት አቅርቦት እጥረት 30 በመቶ የማምረት አቅሙን ብቻ እየተጠቀመ መሆኑን ገልፀዋል።
ለግብአት የሚሆን የቅባት እህል አቅርቦት እጥረትና የመስሪያ ካፒታል ውስንነት የፋብሪካው ዋነኛ ችግሮች መሆናቸውን አመልክተው የፌዴራልና የክልል አመራሮች በአሁኑ ወቅት ፋብሪካው ያለበትን ችግር ተገንዝበው መፍትሄ እንዲሰጡን ሲሉ ጠይቀዋል።
የ”ፊቤላ” ኢንዱስትሪያል ዘይት ማምረቻ ፋብሪካ ሥራ አስኪያጅ አቶ ሰለሞን ለገሰ በበኩላቸው፣ “ፋብሪካው በህዝብና በመንግስት ትልቅ ተስፋ ተጥሎበት ወደ ሥራ ቢገባም በአቅሙ ልክ እየሰራ አይደለም” ብለዋል።
በተለይ በውጭ ምንዛሬ እጥረት ምክንያት እየገጠመ ያለው የጥሬ እቃ አቅርቦት ችግርና የኤሌክትሪክ ሃይል መቆራረጥ ፋብሪካው በአቅሙ እንዳያመርት ተግዳሮት እንደሆኑበት ገልፀዋል።
ከተቋቋመበት ጎዜ ጀምሮ እስካሁን 70 ሚሊዮን ሊትር ዘይት በማምረት ለህብረተሰቡ ማከፋፈል እንደቻለ ጠቅሰው፤ ይህም ማምረት ከሚችለው አቅሙ ከ40 በመቶ በታች መሆኑን ተናግረዋል።
“የዘይት ፋብሪካው በቀን 1ሺህ 500 ቶን ድፍድፍ ዘይት በማጣራት 1 ሚሊዮን 500 ሺህ ሊትር ዘይት የማምረት አቅም ቢኖረውም በገጠሙት ችግሮች ከአቅም በታች ለማምረት ተገዷል” ብለዋል።
በኢትዮጵያ አሁን የገጠመውን የምግብ ዘይት እጥረት በሃገር ውስጥ ምርት ለመሸፈን አቅጣጫ ተቀምጦ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ሀሰን መሀመድ ናቸው።
የዘይት ፋብሪካዎችን መጎብኘት ያስፈለገው ያሉባቸውን ችግሮች ለይቶ በመንግስት በኩል አስፈላጊውን ድጋፍና እገዛ ለማድረግ መሆኑን ገልፀዋል።
በጉብኝቱ በርካታ ችግሮች እንዳሉ መረዳታቸውን የተናገሩት አቶ ሀሰን፤ “መንግስት ከፋብሪካዎቹ አመራሮች ጋር በመነጋገር ችግሮቹን በጋራ ለመፍታት ይሰራል” ብለዋል።
የዘይት ማምረቻ ፋብሪካዎች በአማራ ክልል ቢገነቡም የሀገር ሃብት መሆናቸውን የገለጹት ድግሞ የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ሃላፊ አቶ ቀለመወርቅ ምህረቴ ናቸው።
የፋብሪካዎቹ ችግሮች ተፈተው በአቅማቸው ልክ እንዲያመርቱ የፌደራልና የክልሉ መንግስት በሚችሉት ሁሉ ድጋፍ እንደሚያደርጉ አስታውቀዋል።
በጉብኝቱ ላይ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ዴኤታዎች፣ የአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ሃላፊዎች፣ የፋብሪካዎቹ አመራሮችና ባለሙያዎች ተገኝተዋል።