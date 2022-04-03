ማኀበሩ የረመዳን ጾምን ምክንያት በማድረግ 600 ለሚጠጉ አባወራዎች የማዕድ ማጋራት ድጋፍ አደረገ

መጋቢት 25 2014(ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ የአደሬ ሰፈር የልማትና መረዳጃ ማህበር የረመዳን ጾምን ምክንያት በማድረግ 600 ለሚጠጉ አባወራዎች የማዕድ ማጋራት ድጋፍ አድርጓል፡፡
በድጋፉ ወቅት የማህበሩ ሰብሳቢ አቶ ኑረዲን ረሺድ እንዳሉት ማህበሩ የማዕድ ማጋራት ድጋፉን ያደረገው በተለያዩ የዓለም ሀገራት ከሚኖሩ የአካባቢው ተወላጆችና ከአባላቱ ባሰባሰበው 780 ሺህ ብር መሆኑን ገልፀዋል፡፡
በዚህም ማህበሩ በተለምዶ “አደሬ ሰፈር” ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ለሚኖሩ አቅመ ደካማ ዜጎች ድጋፍ ማድረጉን ተናግረዋል፡፡
ኮቪድ 19 ወረርሽ ከተከሰበት ወቅት አንስቶ በዝቅተኛ ገቢ ለሚተዳደሩ አቅመ ደካማ ዜጎች ማህበሩ ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱንም ገልጸው በዛሬው እለት የተደረገው ድጋፍ ለአንድ አባወራ አንድ ሺህ ሶስት መቶ ብር የሚያወጣ ሁለት ኪሎ ቴምር ፤ አስር ኪሎ ዱቄት ፤ አምስት ኪሎ ገብስና አምስት ኪሎ ሩዝ መሆኑንን አብራርተዋል፡፡
የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዋና ፀሐፊ ሼህ ሀሚድ ሙሳ በበኩላቸው፤ ማንኛውም ማህበረሰብ ከተባበረ፣ ከተቻቻለና ከተረዳዳ የሚያጋጥሙ ችግሮችን መፍታት ይቻላል ብለዋል፡፡
ጽሕፈት ቤቱ ማህበሩ ለጀመረው በጎ ተግባር የሚጠበቅበትን ድጋፍ እንደሚያደርግም አረጋግጠዋል፡፡
ኢትዮጵያውያን ከየትኛውም ጊዜ በላይ እርስ በርስ በመደጋገፍ በጋራ የሚቆሙበት ጊዜ ላይ መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ሽታዬ መሀመድ ናቸው፡፡
አገራችን ከጦርነት ማግስት ላይ በመሆኑዋ በርካታ ተፈናቃዮች አሉ ያሉት ወይዘሮ ሽታዬ፤ ይህን ችግር በአብሮነትና በወንድማማችነት መንፈስ መወጣት እንደሚገባም አመልክተዋል።