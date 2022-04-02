በክልሉ ያልተገባ ዋጋ በመጨመር የኑሮ ውድነቱን በሚያባብሱ አካላት ላይ እርምጃ ይወሰዳል-አቶ ኡሞድ አጁሉ

ጋምቤላ ፤ መጋቢት 24/2014(ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ በማድረግ የኑሮ ውድነቱን ለማባባስ የሚንቀሳቀሱ አካላትን መንግስት ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ አጁሉ አስታወቁ።
ርዕሰ መስተዳድሩ ከጋምቤላ ከተማ የንግድ ማህበረሰብ ጋር በወቅታዊ የገበያ ሁኔታ ዙሪያ በተወያዩበት እንዳሉት፤ አንዳንድ ስግብግብ ነጋዴዎች በመንግስት ድጎማ በሚቀርቡ የምግብ ፍጆታዎች ሳይቀር ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ በማድረግ ህዝቡን እያማማረሩ ነው።
በተለይም ሰሞኑን በጋምቤላ ከተማና አካባቢ ዘይት፣ ስኳር፣ ጨውና ሌሎች የፍጆታ ምርቶች ዋጋ ጨምሯል የሚል ውዥንብር መፈጠሩ ተገቢ ያለመሆኑን ተናግረዋል።
የዋጋ ጭማሪና የምርት ስወራም አግባብነት እንደሌለውም አመልክተዋል።
አሁን ላይ እንደ ሀገር ያጋጠመን ፈተና ተባብሮና ተደጋግፎ በማለፍ ፋንታ አንዳንድ ነጋዴዎች በተቃራኒው መታየታቸው የሚያሳዝን ነው ብለዋል።
ርዕሰ መስተዳድሩ ፤ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ በማድረግ ህዝቡን ለማማረር በሚሞክሩ አካላት ላይ መንግስት ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ አስታውቀዋል።
መንግስት የንግዱንና የሸማቹን ማህበረሰብ ባማከለ መልኩ የገበያ ስርዓት እንዲኖር ጭምር ይሰራል ብለዋል።
ከንግዱ ማህበረሰብ መካከል በሰጡት አስተያየት የኑሮ ውድነቱን እያባባሰው ያለው በየኬላ ያለው ወከባና ተደጋጋሚ ቀረጥ ስለሆነ መፍትሄ ሊሰጠው እንደሚገባ ተናግረዋል።
የዋጋ ንረቱን እያባባሰው ያለው በንግድ ቢሮ በኩል በፍጆታ ምርቶች የሚመጡበትን ዋጋ ያላገናዘበ ተመን መሆኑን የገለጹት ደግሞ አቶ ወንድሙ ፈይሳ ናቸው።
ርዕሰ መስተዳደሩ ከንግዱ ማህበረሰብ ለተነስት ጥያቄዎች በሰጡት ምላሽ ለዋጋ ንረቱ ምክንያት ናቸው የተባሉትን የኬላ ቀረጥ ላይ መንግስት አስፈላጊውን የእርምት እርምጃ ይወስዳል ብለዋል።
እንዲሁም በአውራጅና ጫኝ ስም በመደራጀት ያልተገባ ክፍያ የሚጠይቁ አካላት ላይም እንዲሁ።
የክልሉ ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ አቶ ቲቾት ኮመዳን፤ ከንግድ ማህበረሰብ ለተነሱት ጥያቄዎች በሰጡት ምላሽ አንዳንድ የዋጋ ተመን ስህተቶች የሚፈጠሩት ነጋዴዎች የሚገዙበትን ደረሰኝ ሳያቀርቡ ሲቀር ነው ብለዋል።