የኦቲዝም ታማሚ ልጆች ድጋፍና እንክብካቤ በማድረግ አምራች ዜጋ እንዲሆኑ የማድረግ ተግባር ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል

አዲስ አበባ፣ መጋቢት 24/2014(ኢዜአ) የአዕምሮ እድገት ውስንነት (የኦቲዝም) ታማሚ ልጆችን ድጋፍና እንክብካቤ በማድረግ አምራች ዜጋ እንዲሆኑ የማድረግ ተግባር ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ የጆይ ኦቲዝም ማዕከል ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ እሌኒ ዳምጤ ገለጹ።
14 ኛው አለም አቀፍ የኦቲዝም ቀን እና ጆይ ኢቲዝም ማዕከል 20ኛ አመት የምስረታ
በዓል “ተረዱን” በሚል መሪ ሃሳብ ታስቦ ውሏል።
የማዕከሉ ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ እሌኒ ዳምጤ በበዓሉ መክፈቻ ላይ እንዳሉት፤ በኦቲዝም የተጠቁ ልጆች እንክብካቤና ድጋፍ ከተደረገላቸው ከጥገኝነት ተላቀው አምራች ዜጋ መሆን ይችላሉ ብለዋል።
ከዚህ በፊት በህብረተሰቡ ዘንድ ኦቲዝም እንደ ዕርግማን ይቆጠር ስለነበር ሰዎች ልጆችን ከቤት ውስጥ አስረው ያውሏቸው እንደነበር አንስተዋል።
አሁን ግን በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን የግንዛቤ ትምህርት መስጠቱ ተከትሎ ችግሩ ሙሉ በሙሉ ባይባልም እየተሻሻለ መጥቷል ብለዋል።
በ1994 ዓ.ም በወይዘሮ ዘሚ የኑስ የተመሰረተው ጆይ ኦቲዝም ማዕከል 80 ልጆችን ተቀብሎ በመንከባከብ ላይ መሆኑን ተናግረዋል።
ማዕከሉ ለእነዚህ ወገኖች ስልጠናና ትምህርት ይሰጣል፣ ይንከባከባል ወደ ስራም ያሰማራል ነው ያሉት።
ከዚህ በፊት አስር ልጆች ስራ እንዲጀምሩ ያደረገ ሲሆን በቅርቡም ሁለት ልጆችን በተመሳሳይ ወደ ስራ እንደሚያሰማራ ተመልክቷል።
ከተመሰረተ 20 አመታትን ያስቆጠረው የጆይ ኦቲዝም ማዕከል በሰሚት ሳፋሪ አካባቢ በ5 ሺህ ካሬ ሜትር ላይ የኦቲዝም ማዕከል እያስገነባ መሆኑንም ገልጸዋል።
ለዚህ የግንባታ ስራ ደግሞ 250 ሚሊዮን ብር እንደሚያስፈልግ አንስተዋል።
ወይዘሮ እሌኒ ለዚህ ሰናይ ተግባር ባለሃብቶች፣ የመንግስት ተቋማት እና መላው ህብረተሰብ እገዛ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል።
ድጋፉን ለማድረግ 9616 ድጋፍ ማድረጊያ ቁጥርን መጠቀም እንደሚቻል ነው የተናገሩት።
በዓሉ የተለያዩ እንግዶች እና የኦቲዝም ተጠቂ ቤተሰቦች በተገኙበት ታስቦ ውሏል።
የኦቲዝም የጤና እክል የነርቭ እና የአእምሮ እድገት መዛባት መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ።