የጎርጎራ ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ግንባታ የሲቪል ስራ ከ90 በመቶው በላይ ተጠናቋል

ጎንደር፤ መጋቢት 24/2014(ኢዜአ) የጎርጎራ ገበታ ለሀገር ግንባታ ፕሮጀክት የሲቪል ስራ ከ90 በመቶው በላይ መጠናቀቁን የጎርጎራ ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት አስታወቀ።
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለና ካቢኔያቸው ዛሬ የፕሮጀክቱን የስራ እንቅስቃሴ በስፍራው በመገኘት ተመልክተዋል፡፡
የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ ዶክተር ፍሰሃ አሰፋ በወቅቱ እንደተናገሩት፤ ግንባታው ከመደበኛው የስራ ሰዓት ውጭ ምሽትም ጭምር እየተሰራ ነው።
በአሁኑ ወቅት የግንባታ ስራው የመሬት አቀማማጥ ማስተካከል ስራን ጨምሮ ወደ ማጠናቀቂያ የምዕራፍ ተግባራት መሸጋገሩን ተናግረዋል፡፡
ፕሮጀክቱ የአካባቢውን የመስህብ መዳረሻዎች በማስተሳሰር ለቱሪዝም ኢንዱስትሪው እድገት የጎላ ፋይዳ እንዳለውም ገልጸዋል።
የአካባቢውን እምቅ የቱሪዝም ሀብት ለማልማትና ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር ነው ብለዋል፡፡
ፕሮጀክቱ በአካባቢው ዋና የቱሪስት መዳረሻ የሆኑትን የጣና ሃይቅ ገደማትን፣ የጎንደር የነገስታት ኪነ ህንጻዎችንና የሰሜን ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ በማስተሳሰር ለቱሪዝም ኢንዱስትሪው እድገት የላቀ ሚና እንዳለው ገልጸዋል፡፡
የፕሮጀክቱ ግንባታ አለም አቀፍ ደረጃውን ጠብቆ የጣናን ውበት በሚያጎላና ከአካባቢው የተፈጥሮ ሀብት ጋር በሚስማማ መልኩ በድንቅ የቱሪዝም የጥበብ ስራዎች የተቃኘ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
የግንባታ ስራው በሺዎች ለሚቆጠሩ የአካባቢው ወጣቶች የስራ እድል ከመፍጠሩም በላይ ለእውቀትና ለቴክኖሎጂ ሽግግር ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን ገልጸዋል፡፡
የጎርጎራ ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ግንባታ ሲጠናቀቅ ሰፋፊ የስብሰባ አዳራሾች፣ ዘመናዊ የእንግዳ ማረፊያዎች፣ መዝናኛ ሎጆችና የአምፊ ቲያትር ማሳያ ሥፍራዎች ማካተቱን አስረድተዋል፡፡
ፕሮጀክቱ የባህር ላይ መዝናኛዎች ፣የእግረኞችና የብስክሌተኞች መጓጓዣ መንገዶችና ሁለት የሄሊኮፕተር ማረፊዎችን ያካተተ ሲሆን ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ቱሪስቶች ምቹ የቱሪዝም መዳረሻ ስፍራ ነው ሲሉ ዶክተር ፍሰሃ በቦታው ለተገኙት ለክልሉ ከፍተኛ አመራሮች አብራርተዋል፡፡
ርዕሰ መስተዳድሩ የፕሮጀክቱ የተለያዩ ግንባታዎች የደረሱበትን ደረጃ ተዘዋውረው የተመለከቱ ሲሆን፤ በመረሃ ግብሩ ላይ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ጌታቸው ጀንበርና ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል፡፡