በድሬ ሮቃ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ተፈናቃዮች በቂ ሰብዓዊ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ጠየቁ

አዲስ አበባ ፣ መጋቢት 24/2014(ኢዜአ) በሰሜን ወሎ ዞን ሀብሩ ወረዳ በድሬ ሮቃ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ተፈናቃዮች በቂ ሰብዓዊ ድጋፍ እንዲቀርብላቸው ጠየቁ።
በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ስር ካሉ ኦፍላ፣ ራያ ባላ፣ ራያ አላማጣና አላማጣ አራት ወረዳዎች የተፈናቀሉ ከ12 ሺህ በላይ ሰዎች በድሬ ሮቃ የመጠለያ ጣቢያ ይገኛሉ።
የሽብር ቡድኑ ማንነትን መሰረት አድርጎ የሚፈጽምባቸው ግድያ፣ ዘረፋና ኢ-ሰብዓዊ ድርጊት አሁንም ተባብሶ በመቀጠሉ በየቀኑ አካባቢያቸውን ለቀው ወደ ድሬ ሮቃ የሚገቡ ተፈናቃዮች ቁጥር ከፍተኛ መሆኑ ተገልጿል።
በድሬ ሮቃ የሚገኙ ተፈናቃዮች ለኢዜአ እንደገለጹት የሚገኙበት ቦታ በረሃማ በመሆኑ በቂ ውሃ የሌለበት ነው ይላሉ።
በመጠለያ ጣቢያው በቂ የመገልገያ እቃዎች እንደሌሉ የሚጠቅሱት ተፈናቃዮች ከውኃ መጠጫ ኩባያ ጀምሮ መሰረታዊ መገልገያ ቁሶች የሉም ብለዋል።
የተፈናቃዮች ቁጥር በየቀኑ እየጨመረ በመምጣቱ የበሽታ ተጋላጭነታቸው ሊሰፋ እንደሚችልም ስጋት ገብቷቸዋል።
በመሆኑም ተፈናቃዮቹ መንግስት በቂ ሰብዓዊ እርዳታ በማቅረብ የእናቶችና ህፃናትን ህይወት እንዲታደግ ጠይቀዋል።
የሰሜን ወሎ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ጋሻው አስማማው፤ ከአራቱ ወረዳዎች የሚፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ መሆኑን ገልጸዋል።
ለተፈናቃዮቹ በቂ የሰብዓዊ ድጋፍ እየቀረበ ባለመሆኑ ህፃናት፣ እናቶችና አረጋውያን በችግር ውስጥ ይገኛሉ ብለዋል።
በዞኑ ጥረት ብቻ ችግሩ የሚፈታ ባለመሆኑ የክልሉና የፌደራል መንግስት እንዲሁም በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያንና ዓለም አቀፍ ተቋማት ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።
ተፈናቃዮቹ በአካባቢው ለመታጠቢያም ሆነ ለመጠጥ የሚሆን የውኃ ባለመኖሩ ንጽህናው ያልተጠበቀ ውኃ እየጠጡ በውኃ ወለድ በሽታ እየተጠቁ መሆኑንም አክለዋል።
አካባቢው ባለ ጤና ተቋምም በቂ መድሀኒት ባለመኖሩና የላብራቶሪ አገልግሎትም ባለመኖሩ ችግሩ የጎላ መሆኑን ገልጸዋል።
እናቶች ለመውለድ ወደ ወልዲያ ወይም ሀራ ከተማ ለመሄድ ይገደዳሉ፤ እዛ እስከሚደርሱ ድረስ ምንም አይነት ክትትል እንደማያገኙም ገልጸዋል።
በአካባቢው በጀነሬተር ታግዘው የላቦራቶሪ ምርመራ ለመጀመር ጥረት እየተደረገ መሆኑን ምክትል አስተዳዳሪው ገልጸዋል።
”የህክምና ተቋሙ በቅርቡ የጀመረ በመሆኑ ሁሉንም ነገሮች በአንድ ጊዜ ማሟላት ባይቻልም በቂ የህክምና ባለሙያዎች መመደባቸውን” ተናግረዋል።
ተፈናቃዮች ያሉበት ሁኔታ አሳዛኝ በመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከጎናቸው እንዲቆም ጠይቀዋል።