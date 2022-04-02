የኦነግ የቀድሞ ሊቀመንበር ገላሣ ዲልቦ ስርዓተ ቀብር በቅድስት ስላሴ ካቴደራል ተፈጸመ

አዲስ አበባ፣ መጋቢት 24/2014(ኢዜአ) የኦሮሞ ነፃነት ግንባር (ኦነግ) የቀድሞ ሊቀመንበር ገላሣ ዲልቦ ስርዓተ ቀብር በቅድስት ስላሴ ካቴደራል ተፈጽሟል፡፡
አቶ ገላሣ ዲልቦ የኦሮሞ ነፃነት ታጋይ የነበሩ እና የህይወታቸውን አብዛኛውን ጊዜ ለኦሮሞ ህዝብ ነፃነት ሲሉ በትግል ያሳለፉ ናቸው።
አንጋፋው ፖለቲከኛ ገላሳ ዲልቦ አግላይ ስርዓትን በመታገል በሀገሪቱ ፍትሃዊነት እንዲነግስ የታገሉ የመርህ ሰውም ነበሩ፡፡
በኢትዮጵያ የነበረውን የአገዛዝ ስርዓት በመቃወም ከኦሮሞ ነፃነት ግንባር ጋር ለ40 ዓመታት ትግል አድርገዋል፡፡
ገላሳ ዲልቦ የ1983 ሽግግር ወቅትን ጨምሮ ለረጅም ጊዜ የኦነግ ሊቀመንበር ሆነው አገልግለዋል፡፡
በተለይም በኦሮሞ የፖለቲካ ታሪክ ሰፊ ተሳትፎ የነበራቸው ሲሆን በ2014 ዓ.ም በተካሄደው ምርጫ የምሥራቅ ሐረርጌን ህዝብ ወክለው ተወዳድረው በማሸነፍ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ሆነው በማገልገል ላይ ነበሩ።
ገላሳ ዲልቦ ትውልድና እድገታቸው በኦሮሚያ ክልል ነቀምቴ ከተማ ሲሆን የአንደኛ እና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውንም በነቀምቴ ከተማ ተምረዋል።
በ1974 ዓ.ም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት የጀመሩ ቢሆንም በወቅቱ ከነበረው ስርዓት አቋርጠው ለህዝባቸው ሲሉ ወደ ትግል ማምራት ችለዋል።
ባደረባቸው ህመም በህክምና ሲረዱ ቆይተው ከዚህ ዓለም በሞት በመለየታቸው ስርዓተ ቀብራቸው በዛሬው እለት በቅድስት ስላሴ ካቴድራል ተፈጽሟል።
ስርዓተ ቀብራቸው የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳ፣ አባገዳዎች፣ የቀድሞ የትግል አጋሮቻቸው፣ የመንግስት የስራ ሃላፊዎች፣ ታዋቂ ግለሰቦች እና ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት ተፈፅሟል።