መንግሥት የዋጋ ንረቱን እና የኑሮ ውድነትን ለመቋቋም የሚያስችሉ እርምጃዎችን እየወሰደ ነው

መጋቢት 24 ቀን 2014 (ኢዜአ) መንግሥት የዋጋ ንረቱን እና የኑሮ ውድነትን ለመቋቋም የሚያስችሉ እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑን የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ፡፡
የኢፌዲሪ የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል።
በመግለጫቸውም በአገሪቱ ለተፈጠረው የዋጋ ንረት በዋነኛነት የዓለም አቀፍ የሸቀጦች ዋጋ መናር ትልቁ ምክንያት መሆኑን ገልጸዋል።
”በመንግሥት ውስጥ ያሉ ሌቦች ስግብግብ ነጋዴዎችና ሌሎች ጉዳዮች የችግሩ አባባሽ ምክንያት ናቸው” ያሉት ዶክተር ለገሰ፣ በአምራች እና በሸማቹ መካከል ቀጥተኛ ግንኙነት አለመኖሩም ሌላኛው ምክንያት ስለመሆኑም አመልክተዋል።
የሸቀጥ አቅርቦቱም ወደ ወረዳና ቀበሌ ከወረደ በኋላም ጥብቅ የሆነ ቁጥጥር አለመደረጉም ሌላው ችግር ነው ብለዋል።
ምርትና ምርታማነት አለማደግ ችግርም ሌላኛው ምክንያት መሆኑን አክለዋል።
ሚኒስትሩ መንግሥት የመሠረታዊ ሸቀጣ ሸቀጦችን ፍሰትና የገበያ ስርዓቱን ለማሻሻል በጥናት ላይ የተመሠረተ ስራ እየሠራ መሆኑን ገልጸዋል።
በአገር ደረጃ ግብረ ሃይል ተቋቁሞ እየተሰራ መሆኑን ገልጸው፤ ግዢ የተፈጸመባቸውን የምግብ ዘይት ምርት በፍጥነት ወደ አገር ውስጥ እንዲገቡ እየተደረገ መሆኑን አክለዋል።
የኑሮ ውድነትን ችግር ለመቋቋም ህብረተሰቡም የሚያደርገውን ክትትል እና ቁጥጥር አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል።
በሌላ በኩል ሚኒስትሩ ለረጅም ዓመታት አብረው ሲኖሩ የነበሩ የኦሮሞና አማራ ህዝቦች መካከል ግጭት ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡም አሳስበዋል።
ሁለቱ ህዝቦች ዘመን ተሸጋሪ የሆነ ግንኙነት ያላቸው፣ በርካታ የችግር ወቅቶችን በመተባበር ያለፉ እና እርስ በእርስ የተጋመዱ መሆናቸውንም አስታውሰዋል።
ሆኖም በአሁኑ ጊዜ አንዳንድ አካላት የተለያዩ የውሸት ትርክቶች በመፈብረክ ሁለቱን ህዝቦች ለማጋጨት የሚደረገው እንቅስቃሴ ተቀባይነት የለውም ብለዋል።
በትግራይ ክልል የሚገኙ ዜጎች ሰብዓዊ ድጋፍ እንዲያገኙ መንግስት በገባው ቃል መሠረት የሚጠበቅበትን ሁሉ እያደረገ መሆኑንም ገልጸዋል።
በርካታ ተሽከርካሪዎች በአፋር ክልል አብዓላ በኩል ሰብአዊ እርዳታ ጭነው ወደ ትግራይ ክልል መጓዛቸውን ጠቅሰው፤ ወደ ስፍራው የደረሱና በዛሬው እለትም የሚደርሱ እንዳሉ ገልጸዋል።
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