ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ሲከበር ለቀጣይ ስኬት በማለም መሆን እንዳለበት ተገለጸ

ባህር ዳር (ኢዜአ) መጋቢት 23/2014— ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ሲከበር በሀገራችን ለሴቶች እኩልነት የተደረገውን ትግልና ውጤት ከመዘከር ባላፈ የላቀ ስኬት ለማስመዝገብ በማለም መሆን እንዳለበት የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚንስትር አስገነዘቡ።
“እኔ የእህቴ ጠባቂ ነኝ” በሚል መሪ ሃሳብ 46ኛው ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን የማጠቃለያ መርሃ ግብር በባህር ዳር በተለያዩ ዝግጅቶች ተካሂዷል።
ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ እንዳሉት የሴቶችን እኩልነትና መብት ለማረጋገጥ በዓለም ላይ እልህ አስጨራሽ ትግል በማካሄድ መስዋዕትነት ተከፍሏል።
በዚህም በየዘመኑ የነበሩ ሴቶች ትግላቸው ፍሬ አፍርቶ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት እውቅና አግኝቶ የሴቶች መብትና እኩልነትን ማረጋገጥ የሚያስችሉ የህግ ማዕቀፎች መውጣታቸውን ገልጸዋል።
በሀገራችን ሴቶች በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች እኩል የመሳተፍና የመጠቀም መብታቸውን ለማረጋገጥ የተደረገው ትግል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለውጥ ማምጣቱን ተናግረዋል።
“በዓሉን ስናከብር ለሴቶች እኩልነት የተደረገውን ትግልና የመጣውን ውጤት ከመዘከር ባሻገር በቀጣይ የላቀ ስኬት በማስመዝገብ የራሳችን አሻራ ለማሳረፍ በማለም መሆን አለበት” ብለዋል።
የሴቶችን ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥም በተቀናጀና በተደራጀ አግባብ መንቀሳቀስ እንደሚገባ ሚኒስትሯ አሳስበዋል።
የአማራ ክልል ብልፅግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማ የሺጥላ በበኩላቸው የዘንድሮው የዓለም የሴቶች ቀን በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን ሴቶችና ህጻናት በመደገፍ አትኩሮ መከበሩን ተናግረዋል።
አሸባሪው ህወሓት በክልሉ ወረራ ከመፈጸሙ ጋር ተያይዞ በተለይ በሴቶች ላይ የደረሰውን ሰብዓዊ፣ ቁሳዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት ለማከም በዓሉ እስከታች ድጋፍ በማድረግ ጭምር መከበሩንም ገልፀዋል።
የማጠቃለያ መርሃ ግብሩ በባህር ዳር መከበሩ ኢትዮጵያውያንን በሴራ መነጣጠል እንደማይቻል ለጠላቶቻችን ያሳየንበት ነው” ብለዋል።
የሴቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማሳደግ በየደረጃው በሚገኙ የውሳኔ ሰጭነት የሥራ ቦታዎች ላይ 50 በመቶ በሴቶች እንዲያዝ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል።
የአዲስ አበባ ሴቶች፣ ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሃና የሺንጉስ በበኩላቸው “በዓሉን የዓለም ሴቶች ቀን ያመጣቸውን ለውጦች አጠናክሮ ለማስቀጠል በማለም ማክበር ይገባል” ብለዋል
“በተለይም የዘንድሮው በዓል በጦርነት የተፈናቀሉ፣ የተጎዱና በተለያየ ችግር ውስጥ ያሉ ሴቶችን በመደገፍና በመቋቋም አብሮነታችን ያሳየንበት ነው” ሲሉም አክለዋል።
በዓሉ በየጊዜው መከበሩ በሴቶች ላይ የሚደርሰውን ጥቃትና በደል ለመታገል ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን የገለጹት የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የሴቶች ፌደሬሽን ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ኢፍቱ አባስ ናቸው።
በአሁኑ ወቅት ሴቶች በተለያየ ደረጃ ተጠቃሚነታቸው እየጎለበተ የመጣው በየጊዜው በተካሄዱ ትግሎች መሆኑንም ጠቁመዋል።
ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ዘንድሮ በዓለም ለ111ኛ፤ በሀገራችን ደግሞ ለ46ኛ ጊዜ ተከብሯል።
በባህር ዳር ከተማ ዛሬ በተካሄደው የበዓሉ ማጠቃለያ መርሃ ግብር ከሁሉም ክልሎችና ከከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ የሥራ ኃላፊዎችና ተወካዮች መሳተፋቸውን ኢዜአ ዘግቧል።