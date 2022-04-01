የአብሮነትና የመቻቻል እሴቶችን አጠናክሮ በማስቀጠል ሀገርን ማሻገር ይገባል- አፈ ጉባኤ ፋጤ ሱርሞሎ

ሆሳዕና፤ መጋቢት 23/2014 (ኢዜአ)፡ የስልጤ ህዝብ ከሌሎች ወገኖቹ ጋር በፍቅር፣ በሰላምና በመቻቻል የመኖር እሴቱን በማጠናከር የሀገሪቱን ህልውና ሊያስቀጥል ይገባል ሲሉ የደቡብ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አስገነዘቡ ።
15ኛው የስልጤ ባህል፣ ቋንቋና ታሪክ ሲምፖዝየም በወራቤ ከተማ ተካሂዷል።
አፈ-ጉባኤዋ በወቅቱ እንዳሉት ወይዘሮ ፋጤ ሱርሞሎ እንደገለጹት የዞኑ ህዝብ ከሌሎች የሀገሪቱ ህዝቦች ጋር በፍቅር፣ በሰላምና በመቻቻል አብሮ እየኖረ መሆኑን አመልክተዋል።
ህዝቡ ለሀገር ሰላምና እድገት መረጋገጥ የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ ማስቀጠል እንዳለበት አመልክተዋል።
ህዝቡ የሚታወቅበትን አብሮ የመኖር ባህል በማጠናከር አሁን ላይ ሀገር ከገጠማት ውስብስብ ችግር ተላቃ በሉአላዊቷ እንድትቀጥል ሀላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
የደቡብ ክልል ባህል ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይለማርያም ተስፋዬ በበኩላቸው ህዝቡ የሚታወቅበትን የአብሮነትና የመቻቻል እሴት አጠናክሮ በማስቀጠል በአካባቢው የሚገኙ የቱሪስት መዳረሻዎችን በማልማት በዘርፉ ለሀገራዊ ተጠቃሚነት መስራት እንዳለበት ጠቁመዋል።
የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ አሊ ከድር በበኩላቸው የዞኑ ህዝብ የኖሩ እሴቶቹን አጠናክሮ በማስቀጠል የሚጠበቅበትን የዜግነት ግዴታ መወጣት እንዳለበት አመልክተዋል።