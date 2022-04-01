ጉባኤው በበጀት አጠቃቀም ላይ በሚስተዋሉ ክፍተቶች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ውሳኔ በማሳለፍ ተጠናቀቀ

ሐረሪ፤ መጋቢት 23/2014 (ኢዜአ) የሐረሪ ክልል ምክር ቤት ጉባዔ በሴክተር መስሪያ ቤቶች የበጀት አጠቃቀም ላይ በሚስተዋሉ ክፍተቶች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ውሳኔ በማሳለፍ ተጠናቀቀ።
ጉባዔው በዛሬው ውሎው የክልሉ ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት የኦዲት ግኝት ሪፖርትን አድምጦ በጥልቀት ከተወያየ በኋላ በምክር ቤት አባላቱ የተሰጡ አስተያየቶችን አካቶ እንዲጸድቅ ወስኗል።
በተቋማት የበጀት አጠቃቀም ላይ የተስተዋሉ ክፍተቶችን የፋይናንስና በጀት ቋሚ ኮሚቴ ከክልሉ ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ጋር በመሆን እርምጃ እንዲወስድ ምክር ቤቱ አቅጣጫ አስቀምጧል።
ምክር ቤቱ የተመደበው በጀት በተገቢው መንገድ ለታለመለት ዓላማ መዋሉን የመከታተል፣ የእርምት እርምጃ የመውሰድና ተጠያቂነትን የማስፈን ግዴታውን እንዲወጣም ተጠቁሟል።
በተያያዘም የክልሉ ምክር ቤት የአሰራር እና የአባላት ሥነ ምግባር ደንብ የተሻሻለው ረቂቅ አዋጅ ፣ የጠቅላይ ፍርድ ቤት የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ ለማሻሻልና የጠቅላይ አቃቢ ህግ ቢሮ ማቋቋምያ ተግባርና ስልጣንን ለመወሰን የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ ምክር ቤቱ በጥልቅ ከተወያበት በኋላ አዋጆቹ ከመፅደቃቸው በፊት መታየት ያለባቸው ጉዳዮች ተጠንተውና የተሰጡ የማሻሻያ አስተየየቶች ተካተው ለምክር ቤቱ በ1 ወር ጊዜ ውስጥ እንዲቀርብ ወስኗል።
የሐረሪ ክልል ምክር ቤት ለሁለት ቀናት ባካሄደው ጉባዔ በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የቀረበው የስድስት ወራት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ በመወያየት ማጽደቁ ተመላክቷል።