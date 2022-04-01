በአገሪቱ ደረጃቸውን የጠበቁ የሥነ-ጥበብ ማዕከሎች ሊስፋፉ ይገባል

መጋቢት 23/2014/ኢዜአ/ በኢትዮጵያ የሥዕል ሥራዎች ለማቅረብ የሚያስችል ደረጃቸውን የጠበቁ የሥነ-ጥበብ ማዕከሎች መስፋፋት እንዳለባቸው የሥነ-ጥበብ ባለሙያዎች ገለፁ።
የአንድ አገርን ሥነ-ጥበብ ለማሳደግና በተገቢው ቦታ ለተመልካች ለማሳየት ደረጃቸውን የጠበቁ የኪነ-ጥበብ ማዕከሎች ያስፈልጋሉ።
እንደ ሥዕል ላሉት የሥነ-ጥበብ ዘርፎች ደግሞ ሠዓሊዎች ሥራዎቻቸውን ለሕዝብ የሚያቀርቡባቸው የሕዝብ ጋለሪዎች አስፈላጊ ናቸው።
በኢትዮጵያም የሥዕል ጋለሪዎች ጥበቡን በሚወዱ ግለሰቦች ወይም ሠዓሊዎች ይከፈታሉ። ደረጃቸውን የጠበቁ የሕዝብ ጋለሪዎች ግን እምብዛም የሉም።
በዚህ ረገድ ባለፈው ዓመት የተከፈተው የእንጦጦ የሥነ-ጥበብ ማዕከል ቀዳሚው ሲሆን ይህም ለዘርፉ እድገት ትልቅ አስተዋጽዖ እንዳለው ነው ለኢዜአ አስተያየታቸውን የሰጡ ሥነ-ጥበብ ባለሙያዎች የሚናገሩት።
የጥበብ ሥራዎች ለሕዝብ እይታ የሚቀርቡባቸው እንደ እንጦጦ የመሰሉ የሥነ-ጥበብ ማዕከላት በአገሪቱ በተለያዩ አከባቢዎች ሊስፋፉ እንደሚገባም አሳስበዋል።
ከአስተያየት ሰጪዎቹ መካከል የሙሉ ጊዜ ሠዓሊ የሆነችው ሰላማዊት ተክለፃድቅ፤ የሥነ-ጥበብ ማዕከሎች መከፈት በተለይ ለተመልካች ትልቅ አስተዋፅኦ አለው ብላለች።
በኢትዮጵያ ኅብረተሰቡ ሥዕልን የማየት ልምዱ ዝቅተኛ ስለሆነ የሥነ-ጥበብ ማዕከሎች አሁን ካለበት ደረጃ ይበልጥ መስፋት እንዳለበት ጠቅሳ ይህም ሙያውን ያሳድገዋል ነው ያለችው።
ደረጃቸውን የጠበቁ የሥነ-ጥበብ ማዕከሎች መስፋፋት ሕዝብና ሠዓሊው እንዲገናኝና ሃሳብ እንዲለዋወጥ በማድረግ ረገድም አበርክቶው ትልቅ ነው ብላለች።
የሙሉ ጊዜ ሠዓሊ የሆነው ማረኝ ከበደ ደግሞ የሥነ-ጥበብ ማዕከሎች መስፋፋት መኖር ሠዓሊዎች በነፃነት ሥራቸውን እንዲያቀርቡ ያግዛል ነው ያለው።
እንደ እንጦጦ ያሉ የተደራጁ የሥነ-ጥበብ ማዕከላት አገርን በተለየ መንገድ በሥዕል ለማስተዋወቅ ያግዛል ብሏል።
እንዲህ ያሉ የጥበብ መናኸሪያዎች የዘርፉ ባለሙያዎች ይበልጥ እንዲሰሩ እንደሚያበረታታ ተናግሯል።
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአለ የሥነ-ጥበብና ዲዛይን ትምህርት ቤት መምህርና የእንጦጦ የሥነ-ጥበብ ማዕከል አስተባባሪ ሙሉአዳም አዳነ በበኩሉ የሥነ-ጥበብ ማዕከል ሊስፋፉ ይገባል ብሏል።
ደረጃቸውን የጠበቁ የሥነ-ጥበብ ማዕከሎች የጥበብ ባለሙያዎችና ኅብረተሰቡ እንዲገናኙ ብቻ ሳይሆን ዘርፉ የሚያድግበት እድልም ይሰጣል ነው ያለው።