የምሥራቅ አፍሪካ አገራትን ያሳተፈ የባህልና የጥበብ ፌስቲቫል በአዲስ አበባ ሊካሄድ ነው

መጋቢት 23 ቀን 2014 (ኢዜአ) የምሥራቅ አፍሪካ አገራትን ያሳተፈ የባህልና የጥበብ ፌስቲቫል በመጪው ሚያዚያ ወር በአዲስ አበባ ወዳጅነት አደባባይ የሚካሄድ መሆኑን የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር አስታወቀ።
የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ ቀጀላ መርዳሳ በአዲስ አበባ ተቀማጭነታቸውን ላደረጉ የተለያዩ ሀገራት ኤምባሲ ተወካዮች ፌስቲቫሉን በማስመልከት ማብራሪያ ሰጥተዋል።
በፌስቲቫሉ ባህላዊና የኪነ-ጥበብ ዝግጅቶች የኖራሉ ብለዋል።
የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ለፌስቲቫሉ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
ከሌሎች የምስራቅ አፍሪካ አገራት ጋር የባህል ትስስርና አብሮነት ያላት ኢትዮጵያ የጋራ እሴቶችን ለማጎልበት በጋራ እንደምትሰራ ጠቁመዋል።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃልአቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በበኩላቸው የባህልና የጥበብ ፌስቲቫሉ የህዝብ ለህዝብ ትውውቅና የባህል ልውውጥን ለማሳደግ ትልቅ ትርጉም አለው ብለዋል።
በቀጣናው የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካና ማኅበራዊ ትስስርን ለማጎልበትም ፌስቲቫሉ ወሳኝ መሆኑን ጠቅሰዋል።