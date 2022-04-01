የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምክር ቤት ጉባዔ አዋጅና ሹመቶችን በማጽደቅ ተጠናቀቀ

ቦንጋ ፤መጋቢት 23/2014 (ኢዜአ) የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምክር ቤት ጉባዔ አዋጅና የተለያዩ ሹመቶችን በማጽደቅ ዛሬ ተጠናቀቀ።
በቦንጋ ከተማ የቆየው የክልሉ ምክር ቤት አንደኛ መደበኛ ጉባዔ ያፀደቀው አዋጅ በየደረጃው የሚገኙ የምክር ቤት አባላትን ቁጥር ለመወሰን የወጣውን ረቂቅ ነው።
በፀደቀው አዋጅ መሰረት የክልል ምክር ቤት ተወካዮች ቁጥር በእያንዳንዱ መደበኛ የምርጫ ክልል አስር ተወካይ እንዲሁም በልዩ ምርጫ ክልልደግሞ ሶስት ተወካይ እንዲኖረው ወስኗል።
ለዞን ምክር ቤት ከአስር በላይ ወረዳ ላላቸው አምስት ተወካይ ፤ ከስድስት እስከ አሥር ወረዳ ላላቸው ሰባት እና ከአምስት በታች ላላቸው አስር ተወካዮች እንዲኖራቸው ተወስኗል።
ለወረዳ ከእያንዳንዱ ቀበሌ ሦስት ተወካይ እንዲኖሩትና የቀበሌ ምክር ቤት አባላት ቁጥር ከ80 እስከ 120 እንዲሆን ነው የተወሰነው።
የምክር ቤቱ ጉባኤ ከዚህ ሌላ የክልሉን ምክትል ዋና ኦዲተርና የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ አባላት ሹመት አጽድቋል።
በዚህም መሰረት አቶ አሸናፊ ንጉሴ የክልሉ ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ምክትል ዋና ኦዲተር በመሆን ተሾመዋል።
አቶ ተረፈ ሲምቡል፣ ወይዘሮ አሚናት ሀሰንና አቶ የማታለም ቸኮል የክልሉ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ አባላት ሆነው እንዲሰሩ ምክር ቤቱ የቀረቡለትን ሹመት በሙሉ ድምጽ በማፅደቅ መረሐግብሩን አጠናቋል።