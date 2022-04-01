ህዝባዊ ውይይቱን ተከትሎ የተነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ የሚደረገው ጥረት አበረታች ነው – የአዳማ ነዋሪዎች

አዳማ ፤ መጋቢት 23/2014 (ኢዜአ) ህዝባዊ ውይይቱን ተከትሎ የተነሱ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ለመመለስ ከተማ አስተዳደሩ እያደረገ ያለው ጥረት የሚበረታታ መሆኑን የአዳማ ነዋሪዎች ተናገሩ።
የከተማ አስተዳደሩ የነዋሪዎችን ጥያቄዎችን ለመመለስ የሚያግዝ ከ1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት የተለያዩ ፕሮጀክቶች ግንባታ እያካሄደ መሆኑን የአስተዳደሩ ከንቲባ አስታውቀዋል።
ከነዋሪዎቹ መካከል አባ ገዳ መርጋ ለገሰ ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት፤ ከህዝባዊ ውይይቱ ወዲህ ጅምር መሻሻሎች እየተስተዋሉ መሆኑን ገልጸዋል።
በየክፍለ ከተማውና በየቀበሌው ህዝቡን በማወያየት ያሉትን ችግሮች በመለየት ለመፍታት እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን መመልከታቸውን የተናገሩት አባ ገዳ መርጋ፤ ህዝቡ ላነሳቸው ችግሮች ወዲያውኑ ኮሚቴዎችን በማደራጃት ለመፍታት ጥራት እየተደረገ ነው ብለዋል።
በተለይም ከመሬት ጋር በተያያዘ በቀበሌና ክፍለ ከተማ ደረጃ ችግር ያለባቸው ሰራተኞች ተገምግመው ስርዓት በማሲያዝ አሁን ያለው የአገልግሎት አሰጣጥ መልካም እንደሆነ ለአብነት ጠቅሰዋል።
በተለይ የመልካም አስተዳደር ችግር ከመፍታት አንፃር ህዝቡን ሲያንገላቱና ሲያስችግሩ የነበሩት ተነስተው በሌላ መተካታቸው መልካም የሚያስብል ነው ብለዋል።
ሌላኛው አስተያየት የጎሮ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር ካሱ ካሳ ፤ ከተማችን ቀደም ሲል የነበሩ ችግሮች በተለይም በታችኛው የአስተዳደር እርከን ላይ ህዝቡን ማንገላታት ነበር፤ አሁን መንግስት እየሄደበት ያለው አቅጣጫ በእጅጉ አበረታች ነው ያሉት።
ሌላው የአዳማ ከተማ ነዋሪ አቶ ታጠቅ ፈጠነ፤ ብዙሃኑ ማህበረሰብ አገልግሎት የሚያገኝበት በቀበሌ ደረጃ በመሆኑ ፈጣን አገልግሎት የምናገኝበት ሁኔታዎች መመቻቸት አለባቸው ሲሉ አመልክተዋል።
ከህዝባዊ ውይይት ወዲህ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ተቋቋሞ በየሳምንቱ ሶስት ቀን ሃላፊዎች ቢሮ ሆነው ህዝቡን ማገልገል መጀመራቸው መልካም መሆኑን አንስተዋል።
በከተማዋ የደካ አዲ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ወርቁ ብሩ በበኩላቸው፤ የአንድ ማዕከል አገልግሎት ግልፅነት የተላበሰና ፈጣን ምላሽ እያገኘንበት በመሆኑ ከጅምሩ ለውጥ አለ፤ መቋረጥ የለበትም ብለዋል።
በቀበሌ ደረጃ ከአገልግሎት አሰጣጥና የነዋሪዎች መታወቂያ ከመስጠት አንፃር አሁንም ችግሮች ስላሉ ማሻሻል እንደሚገባ ጠቁመዋል።
የአዳማ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሃይሉ ጀልዴ በበኩላቸው፤ ከህዝባዊ ውይይቱ የተገኙትን ግብዓቶች መነሻ በማድረግ የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት እየሰራን ነው ብለዋል።
በህዝብ ይሁንታ አግኝቶ መንግስትን እንዲመራ የተመረጠው የብልፅግና ፓርቲ የህዝብ ጥያቄዎችን ለመመለስ መሰረቱ ቀበሌን ማደራጀትና ማጠናከር መሆኑን አመልክተው፤ አስተዳደራቸው በዚህ ላይ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በተለይም የመኖሪያ ቤት ቦታ ጥያቄ ለመመለስ፣ የመሰረተ ልማትና የመልካም አስተዳደር ችግር ለመፍታት የአንድ ማዕከል አገልግሎትን በማደራጀት ለህዝቡ በየደረጃው ፈጣን ምላሽ ለመስጠት ጥረት እየተደረገ መሆኑንም ገልጸዋል።
ዲጂታል መታወቂያ ለመስጠት መታወቂያውን አሳትመን ለነዋሪው ለማድረስ ወደየቀበሌው እያሰራጨን ነው ያሉት አቶ ሃይሉ፤ ሴክተር መስሪያ ቤቶችን በሙሉ ወደ ዲጂታል ለማስገባትም ከ40 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት መድበው “አዳማ ስማርት ሲቲ” በሚል ፕሮጀክት ተቀርጾ ወደ ትግበራ መግባታቸውን አስታውቀዋል።
በተጨማሪም አስተዳደሩ ከነዋሪዎች የሚነሱ የልማትና መልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ለመመለስ ከ1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ግንባታ እያከናወነ መሆኑንም አብራርተዋል።