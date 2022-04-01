ከስደት ተመላሾችን ወደ ስራ ለማሰማራት ቅንጅትና ትብብር ያስፈልጋል

አዲስ አበባ መጋቢት 23/2014(ኢዜአ) ከስደት ተመላሾችን ወደ ስራ ለማሰማራትና በጦርነት የወደሙ ኢንተርፕራይዞችን መልሶ ለማቋቋም የባለድርሻ አካላት ቅንጅትና ትብብር እንደሚያስፈልግ የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር ገለጸ፡፡
ከስደት ተመላሾችን ወደ ስራ ለማሰማራት፣ በጦርነት የወደሙ ኢንተርፕራይዞችና የቴክኒክና ሙያ ተቋማትን መልሶ ማደራጀት ላይ ያተኮረ ምክክር በአዲስ አበባ ተካሂዷል።
በምክክሩም ባንኮች፣ የፋይናንስ ተቋማት፣ የክልልና ፌደራል መሥሪያ ቤት እንዲሁም የአሰሪና ሠራተኛ ማህበራት ተሳትፈዋል።
በምክክር መድረኩ ላይ የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ንጉሱ ጥላሁን እንደገለፁት ከአንድ መቶ ሺህ በላይ የሚሆኑ ዜጎችን ወደ አገር ውስጥ የመመለስ ስራ ተጀምሯል።
እነዚህ እየተመለሱ ያሉ ዜጎች ዘላቂ ስራ አግኝተው በአገራቸው ሕይወታቸውን በተሻለ ሁኔታ መምራት እንዲችሉ መስራት አስፈላጊ መሆኑን አክለዋል።
እንደ አቶ ንጉሱ ገለጻ፣ ከዚህ በፊት ዜጎች ወደ አገራቸው ሲመለሱ ዘላቂና አስተማማኝ የስራ እድል ስላልተፈጠረላቸው አንዳንዶቹ እስከ ስድስት ጊዜ የተሰደዱ ናቸው።
በዚህ ወቅት መንግስት ስደተኞችን መመለስ፣ መቀበል፣ ማቆየትና ወደ መጡበት አካባቢ ለማጓጓዝ እና በዘላቂነት ለማቋቋም እየሰራ እንደሆነም ተናግረዋል።
መንግስት ይህን ሲያደርግ በተለይ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ትብብራቸውን እንዲያጠናክሩ ጠይቀዋል።
በሌላ በኩል በአማራ እና አፋር ክልሎች በነበረው ጦርነት በርካታ ጥቃቅን፣ አነስተኛ እንዲሁም መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች መውደማቸውን ጠቅሰዋል።
በተጨማሪም የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ተቋማትና የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛዎች ጭምርም መውደማቸውን ጠቁመዋል።
እነዚህ አገልግሎት መስጫና የዜጎች መተዳደሪያ የሆኑ ተቋማት ወደ ስራ ለማስገባትም ትብብርና ቅንጅት አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል።
ትብብርና ቅንጅቱን ለማቀላጠፍ ከስደት ተመላሾች የተሻለ አገልግሎት ማግኘት እንዲችሉ የተሟላ ዲጅታል መረጃ አያያዝ ስርዓት መዘጋጀቱንም ነው የገለጹት።
በተጨማሪም እንደየአካባቢው እና እንደ ተቋሙ ባህሪ ማን ምን ድጋፍ ማድረግ እንደሚችል የሚያመላክት ዝርዝር የስራ እቅድ ለሁሉም አካላት በአጭር ጊዜ የሚደርስ መሆኑን አረጋግጠዋል።
በምክክሩ ተሳታፊ የነበሩ የፋይናንስ ተቋማት በበኩላቸው ዘላቂ ድጋፍ ማድረግ እንዲቻል ትክክለኛ መረጃ ተይዞ በአግባቡ እንዲደርሳቸው ጠይቀዋል።
በተለይም ከስደት ተመላሾቹ ከየት አካባቢ እንደመጡና ሊደረግላቸው ስለሚገባው ድጋፍ የተመለከተ ዝርዝርና ግልጽ መረጃ ሊደርሳቸው እንደሚገባ አሳስበዋል።
በሳውዲ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ከሚኖሩ ዜጎች እስካሁን ሁለት ሺህ 800 የሚሆኑ ዜጎች ወደ ሀገር ቤት መመለሳቸውን መረጃዎች ያሳያሉ።