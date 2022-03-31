የብልጽግና ፓርቲ ከሕዝብ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በትኩረት እየሰራ ነው

መጋቢት 22 2014 (ኢዜአ) የብልጽግና ፓርቲ ከሕዝብ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በትኩረት እየሰራ መሆኑን የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንት አደም ፋራህ ተናገሩ፡፡
ለብልጽግና ፓርቲ ዋና ጽህፈት ቤት ሕንጻ ግንባታ ሂደት አስተዋጽኦ ላደረጉ የተለያዩ አካላት እውቅናና ምስጋና ተሰጥቷል፡፡
በዚህም ለከፍተኛ የመንግስት አመራሮች፣ ለሕንጻ ግንባታ ሥራ ተቋራጭና አማካሪ ድርጅት፣ ለተለያዩ ተቋማት፣ ለባለሀብቶችና ለፋይናንስ ተቋማት እውቅናና ምስጋና ተሰጥቷቸዋል።
የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንት አደም ፋራህ በዚሁ ወቅት እንደገለጹት፤ ፓርቲው የሪፎርም ትግበራ ሥራዎችን እያቀላጠፈ ይገኛል።
ፓርቲው በቅርቡ ባደረገው ጉባኤ መሰረት ያሳለፋቸውን ውሳኔዎች ለመተግበር እየሰራ መሆኑንም ተናግረዋል።
በተለይም ሕዝቡ በየአካባቢው የሚያነሳቸው ችግሮች በዘላቂነት ለመፍታት ዘርፈ-ብዙ ሥራዎች እንደሚሰሩ አክለዋል።
ፓርቲው የሚያደርገው እንቅስቃሴ እውን እንዲሆን ደግሞ ሁሉም ድጋፉን ሊያጠናክር እንደሚገባ ጠይቀዋል።
አቶ አደም ፓርቲው የጀመረው አገርን የማሻገር ሥራ የሚመጥን የዋና ጽህፈት ቤት ሕንጻ ማስገንባቱንም ጠቁመዋል።
የዚህ ሕንጻ ግንባታ ተግባራዊ እንዲሆን አስተዋጽኦ ያደረጉ ሁሉም አካላት ምስጋና ይገባቸዋል ነው ያሉት፡፡
ያደረጉት ድጋፍ ለአገር የተደረገ ድጋፍ መሆኑን መገንዘብ እንደሚገባም ጠቁመዋል።
የፓርቲው የሕዝብና የዓለም ዓቀፍ ግንኙነት ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ እንዲሁ፤ ፓርቲው ያስገነባው ሕንጻ ኢትዮጵያን የሚቀይሩ እሳቤዎች የሚፈልቁበት ይሆናል ይላሉ።
ሕንጻው ኢትዮጵያዊያን ወንድማማችነትና አብሮነታቸውን የሚያጠናክሩበት የጋራ ቤታቸው እንደሆነም ገልጸዋል።
በህንጻው ግንባታ ሂደት ሁሉም ኢትዮጵያዊያን አሻራቸውን ማሳረፋቸውን ጠቅሰው፤ ሕንጻው ፍጻሜ እንዲደርስ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ሁሉም አካላት ምስጋና አቅርበዋል፡፡
የሕንጻ ግንባታውን ከደገፉ አካላት መካከል በማዕድን ልማት ዘርፍ የተሰማሩት ባለሀብት አቶ ነጂብ አባቢያ አንዱ ናቸው።
አገር የሚቀጥለው ጠንካራ ፓርቲ ሲኖር መሆኑን በመገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናግረዋል።
በቀጣይም አገርን ይጠቅማሉ በሚሏቸው ጉዳዮች ላይ ድጋፍ ማድረጋቸውን እንደሚቀጥሉም አረጋግጠዋል።
የፓርቲው የአስተዳደር ዘርፍ ግንባታው ከፍጻሜ እንዲደርስ ላበረከተው አስተዋጽኦ እውቅና ተሰጥቶታል፡፡
የአስተዳደር ዘርፍ ኃላፊው አምባሳደር ሀሰን አብዱልቃድር፤ ዘርፉ ለሕንጻ ግንባታው ልዩ ትኩረት ስጥቶ ሲሰራ መቆቱንም ተናግረዋል፡፡
የብልጽግና ፓርቲ ዋና ጽህፈት ቤት ሕንጻ በዚህ ወር መጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢይ አሕመድ በተገኙበት መመረቁ ይታወሳል።