ለአረንጓዴ አሻራ መርሐግብር 1 ሚሊዮን አገር በቀል ችግኞች እየተዘጋጁ ነው-የጉለሌ ዕጽዋት ማዕከል

መጋቢት 22 2014(ኢዜአ) የጉለሌ ዕጽዋት ማዕከል በመጪው ክረምት ለሚካሄደው የአራተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ-ግብር 1 ሚሊዮን አገር በቀል የሆኑ የዛፍ ችግኞችን እያዘጋጀ መሆኑን ገለፀ።
በማዕከሉ የሆልቲካልቸር ልማት ዳይሬክተር መክብብ ማሞ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ በዘንድሮው ዓመት ለሚካሄደው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ-ግብር የእጽዋት ዝግጅት ተጀምሯል።
ማዕከሉ ለመርሃ-ግብሩ 1 ሚሊዮን አገር በቀል ችግኞችን እንደሚያዘጋጅ ጠቅሰው፤ እስካሁን ባለው ሂደትም 120 ዝርያዎች ያሏቸው 600 ሺህ አገር በቀል የእጽዋት ችግኞች ተዘጋጅተዋል ብለዋል።
በቀጣይ ጊዜያት ቀሪዎቹን ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመው የተዘጋጁት ችግኞች ከአካባቢው ስነ-ምህዳር ጋር የተላመዱ በመሆናቸው የተራቆቱ ቦታዎች እንዲያገግሙ ለማድረግ አስተዋጽኦ እንደሚኖራቸው ገልጸዋል።
ችግኞቹ በዋነኝነት በአዲስ አበባ ከተማ የሚሰራጩ ሲሆን፤ በአደባባይ፣ በወንዝ ዳርቻዎች፣በመንገድ አካፋይ፣ በተቋማት፣ በፓርኮችና መሰል ቦታዎች የሚተከሉ እንደሚሆኑና ለዚህም ደግሞ ረዥም ዘመናትን የሚቆዩ ችግኞች መዘጋጀታቸውንም ነው ያነሱት፡፡
ማዕከሉ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት 500 ሺህ የሚደርሱ የተለያዩ ዝርያ ያላቸው የዛፍ ችግኞች በማዘጋጀት ማሰራጨቱንም ገልጿል፡፡
በዚሁ ወቅት በማዕከሉ 60 ሺህ አገር በቀል የዛፍ ችግኞች የተተከሉ ሲሆን፤ የጽድቀት መጠናቸውም 95 በመቶ መድረሱም ተጠቁሟል፡፡