ማዕከሉ ለምሥራቅ ሐረርጌ አርሶ አደሮች ምርጥ የስንዴ ዝርያ እያባዛ ነው

ሐረር መጋቢት 22/2014 (ኢዜአ) በምስራቅ ሐረርጌ ዞን የተጀመረው የስንዴ ምርትና ምርታማነትን ለማጎልበት ምርጥ የስንዴ ዘር እያባዛ መሆኑን የፈዲስ የግብርና ምርምር ማዕከል አስታወቀ።
የጉርሱም ወረዳ አርሶ አደሮች በማዕከሉ የዘር ብዜት ተጠቃሚ ሆነናል ብለዋል።
የፈዲስ ግብርና ምርምር ማዕከል ዋና ዳይሬክተር አቶ ሁሴን ኢብሮ እንደተናገሩት፤ ማዕከሉ በዞኑ የስንዴ ዘር እጥረት እንዳያጋጥም ከ2013 በጀት ዓመት ጀምሮ በምርምር ያገኘውን ዘር እያባዛና እያሰራጨ ነው።
በማዕከሉ በምርምር የተገኘው ዝርያ ከመደበኛው የስንዴ ዝርያ በእጥፍ ብልጫ ያለው ምርት እንደሚሰጥ ተናግረዋል።
ዝናብ አጠር በሆኑ አካባቢዎች ደግሞ ድርቅን በመቋቋም ምርት እንደሚሰጥና ከሦስት እስከ አራት ወራት ባልበለጠ ጊዜ ምርት ያስገኛል ብለዋል።
ይህም ስድስት ወራት ይጠይቅ የነበረውን የምርት መስጫ ጊዜ እንደሚያሳጥረው አቶ ሁሴን ገልጸዋል።
በዚህም በሰርቶ ማሳያ ጣቢያዎችና በአርሶ አደር ማሳዎች ላይ ዝርያው እየተባዛና እየተሰራጨ መሆኑን አስረድተዋል።
ዘንድሮ የመንግስትን አቅጣጫ በመከተልና የስንዴ የዘር እጥረት ለመፍታት በ120 ሄክታር ማሳ ላይ ዝርያው እየተባዛ ይገኛል ብለዋል ዋና ዳይሬክተሩ።
በዚህም ለአርሶ አደሩ 150 ኩንታል ዘር በማሰራጨትና ባለሙያዎች በመመደብ በኩታ ገጥም ለተደራጁ 153 አርሶ አደሮች በተቀናጀ ሰርቶ ማሳያ ላይ የዘር ብዜቱ እየተከናወነ መሆኑን አመልክተዋል።
በማዕከሉ እየተባዛ የሚገኘው “ኪንግ በርድ” የተባለው የስንዴ ዝርያ ድርቅንና የዝናብ እጥረትን ተቋቁሞ በሄክታር እስከ 44 ኩንታል ምርት እንደሚሰጥ በምርምር መረጋገጡን ጠቅሰዋል።
የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ግብርና ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ጌታሁን ንጋቱ ፤ ጽህፈት ቤቱ በዞኑ የዘር እጥረት እንዳያጋጥም ከሐረማያ ዩኒቨርሲቲ፣ፈዲስ የግብርና ምርምር ማዕከልና አርሶ አደሩ ጋር የዘር ብዜት እየተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል።
በተለይ ዘንድሮ ከፈዲስ የግብርና ምርምር ማዕከል ጋር በ120 ሄክታርላይ “ኪንግ በርድ” የተሰኘው የስንዴ ዝርያ እየተባዛ መሆኑን ተናግረዋል።
ዝርያውም በሄክታር ከ40 እስከ 50 ኩንታል ምርት ስለሚሰጥ የዘር እጥረት እንዳይከሰት አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለዋል።
በተለይም ከሐረማያ ዩኒቨርሲቲና ፈዲስ ግብርና ምርምር ማዕከል ጋር በመቀናጀት በሚከናወነው የዘር ብዜት እስከ 12ሺህ ኩንታል ዘር ይገኛል ተብሎ እንደሚጠበቅ አመልክተዋል።
በጉርሱም ወረዳ ሀሮ ባቴ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ነዋሪ ወጣት በሃር ዩሱፍ በሰጠው አስተያየት፤ በኩታ ገጠም ተደራጅቶ በዘር ብዜት ሥራው ላይ በመሰታፍ እየሰራ መሆኑን ተናግሯል።
ማዕከሉ እያደረገላቸው ባለው ሁለገብ ድጋፍ ታግዘው የዘር ብዜቱን ከሌሎች አርሶ አደሮች ተቀናጅተው በመስራት ላይ እንደሚገኙ የገለጹት ደግሞ አርሶ አደር ኑረዲን መሐመድ ናቸው።
የሀሮ ባቴ ቀበሌ ገበሬ ማህበር የግብርና ልማት ባለሙያ አቶ አብዱናስር አህመድ ፤ማዕከሉ ባቀረበረላቸው ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ በመታገዝ በቀበሌው 86 አባወራ አርሶ አደሮች በኩታ ገጠም ተደራጅተው የዘር ብዜቱን እያከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል።
በምስራቅ ሐረርጌ ዞን በዘንድሮው የበጋ ወራት ከ16ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በስንዴ መሸፈኑን ከግብርና ጽህፈት ቤቱ የተገኘው መረጃ ያሳያል።