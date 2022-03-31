ከቱሪዝም ዘርፍ የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ የግሉን ዘርፍ ተሳትፎ ማጎልበት ይገባል

አዲስ አበባ መጋቢት 22/2014 /ኢዜአ/ ከቱሪዝም ዘርፍ የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ የግሉን ዘርፍ ተሳትፎ ማጎልበት እንደሚገባ የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ገለጸ ።
የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት “የአገሪቱ የንግድ ከባቢ ሁኔታ በቱሪዝምና ሆስፒታሊቲ ዘርፍ” በሚል መሪ ሃሳብ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል።
ውይይቱ በዋናነት ስለ ቱሪዝም ዘርፍ ልማት ወቅታዊ ሁኔታ እና ፈተናዎች እንዲሁም የመንግስት እና የግሉ ሴክተር ለዘርፉ ልማት የሚያደርጉትን ትብብር ለማሳደግ ያለመ መሆኑም ተገልጿል።
የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ መሰንበት ሸንቁጤ በዚሁ ወቅት እንዳሉት፤ ምክር ቤቱ በግሉ ዘርፍና በመንግስት መካከል እንደ ድልድይ ሆኖ እያገለገለ ይገኛል።
የቱሪዝም ዘርፉ 2 ነጥብ 2 ሚሊዮን ለሚሆኑ ዜጎች በቀጥታ እና በተዘዋዋሪ የስራ እድል ከመፍጠሩ ባለፈ በአገሪቱ የኢኮኖሚ መዋቅር 10 በመቶ የሚጠጋ የስራ እድል ማስገኘቱንም ገልጸዋል።
የቱሪዝም ዘርፍ በሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ውስጥ እንደ ዋነኛ ምሰሶ መቀመጡ መንግስት ዘርፉን ለማሳደግ የወሰደው ትልቅ እርምጃ መሆኑንም አንስተዋል።
በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች አዳዲስ የመስህብ ፕሮጀክቶች ግንባታ መጀመሩ ዘርፉን ለማሳደግ መልካም አጋጣሚ መሆኑንም ጠቁመዋል።
ዘርፉ ከገጠመው ወቅታዊ ችግር በመውጣት ወደነበረበት እንዲመለስ በዘርፉ የሚከናወኑ የግንባታ ፕሮጀክቶችን ማፋጠንና የዘርፉ ተዋናዮችን መደገፍ እንደሚገባም ተናግረዋል።
ምክር ቤቱ የግሉ ዘርፍ ቱሪዝም ላይ በስፋት እንዲሰማራ ያስችላል ያለውን አማራጭ የፖሊሲ እቅድ አዘጋጅቶ ለመንግስት ማቅረቡንም አመላክተዋል።
ከቱሪዝም ዘርፍ የሚገኘውን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለማሳደግ የግሉን ዘርፍ ማጎልበትም ወሳኝ መሆኑን ነው የገለጹት።
ባንኮችና ሌሎች አበዳሪ ተቋማት ጋር በመነጋገር በዘርፉ ለሚሰማሩ አካላት በአነስተኛ ወለድ ምጣኔ ብድር እንዲያገኙ የመደገፍ እና የአገር ውስጥ የቡድን ጉዞዎች እና ጉብኝቶች እንዲበረታቱ የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውንም ገልጸዋል።
የአዲስ አበባ ባህል ኪነ-ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሂሩት ካሳው በበኩላቸው ኢትዮጵያ በቱሪዝም ዘርፍ ሰፊ ሀብት ቢኖራትም የቱሪዝም አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ችግሮች መኖራቸውን ገልጸዋል።
ከመሰረተ ልማት አለመሟላት ጀምሮ ምቹ የሆነ የቱሪዝም አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ክፍተቶች መኖራቸውን አንስተዋል።
መንግስት ዘርፉን ለማሳደግ የተለያዩ ማበረታቻዎችን እያደረገ መሆኑን ጠቁመው፤ የግሉን ዘርፍ በማሳተፍ የዘርፉን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ማረጋገጥ እንደሚገባም ተናግረዋል።
የውይይቱ ተሳታፊዎችም መንግስት ዘርፉን ለማሳደግ እያደረገ ያለው ጥረት ተስፋ ሰጭ መሆኑን ገልጸዋል።
በተለይም በኮቪድ እና በጦርነቱ ሳቢያ የተቀዛቀዘውን የዘርፉን እንቅቃሴ ወደነበረበት ለመመለስ የሚደረጉ ጥረቶች ተጠናክረው እንዲቀጥሉም ጥሪ አቅርበዋል፡፡