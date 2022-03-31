የበጀት እጥረትን አቻችሎ በማለፍ ጠንካራ ክልል ሆኖ ለመውጣት ይሰራል

ቦንጋ ፤መጋቢት 22/2014 (ኢዜአ) እየገጠመ ያለውን የበጀትና ቁሳቁስ እጥረት ባለው አቻችሎ በማለፍ ጠንካራ ክልል ሆኖ ለመውጣት በትኩረት እንደሚሰራ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ-ጉባዔ አቶ ወንድሙ ኩርታ ተናገሩ።
በቦንጋ ከተማ የተጀመረው የክልሉ ምክር ቤት አንደኛ መደበኛ ጉባዔ መክፈቻ ላይ ዋና- አፈ ጉባኤው እንዳሉት፤ ክልሉ ከተቋቋመ አጭር ጊዜ ቢሆንም በህልውና ዘመቻና ሌሎች ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በመሳተፍ ድጋፍ ማድረግ ችሏል።
የልማትና መልካም አስተዳደር ጉዳዮችን በቅርበት ማግኘት እንዲቻል ታስቦ ክልሉ መዋቀሩን አስታውሰው፤ የመልካም አስተዳደርና የልማት ችግሮችን ለመፍታት ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል።
ከነባሩ የደቡብ ክልል የበጀትና ቁሳቁስ ከፍፍል ማድረጋቸውን ያወሱት አቶ ወንድሙ፤ እጥረቱን ባለው አቻችሎ በማለፍ ጠንካራ ክልል ሆኖ ለመውጣት ይሰራል ነው ያሉት።
በአሁኑ ወቅት የክልሉን የ2014 በጀት ዓመት እቅድ በክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ ለጉባዔው እየቀረበ ነው።
ጉባዔው እስከ ነገ በሚኖረው ቆይታ የክልሉን የየእርከኑ ምክር ቤት ተወካዮች ቁጥር ለመወሰን የወጣው ረቂቅ አዋጅና የተለያዩ ሹመቶችን እንደሚያጸድቅ ይጠበቃል።