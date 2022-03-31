የኢትዮጵያና የሞሮኮ የሁለትዮሽ ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ መጥቷል

መጋቢት 22/2014/ኢዜአ/ የኢትዮጵያና የሞሮኮ የሁለትዮሽ ግንኙነት የተለያዩ የሥምምነት ማዕቀፎችን በመፈራረም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ መምጣቱን በኢትዮጵያ የአገሪቱ አምባሳደር ኔዛ አሎዩ ምሃምዲ ገለጹ።
አምባሳደር ኔዛ አሎዩ ምሃምዲ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ደረጃም የሞሮኮ ስትራቴጂክ አጋር ነች።
የአገራቱ ግንኙነት እየተጠናከረ መምጣቱን ገልጸው በተለይም በተለያዩ የትብብር መስኮች የተደረሱ የሁለትዮሽ ሥምምነቶች ግንኙነቱን አጠናክሮታል ብለዋል።
በተለይም የሞሮኮው ንጉስ መሃመድ ስድስተኛ በኢትዮጵያ ይፋዊ የሥራ ጉብኝት ማድረጋቸውን ተከትሎ በርካታ የአጋርነት ሥምምነቶች መደረጋቸውን ነው የጠቆሙት።
ከእነዚህ ሥምምነቶች መካከል በ3 ነጥብ 7 ቢሊዮን ዶላር በድሬዳዋ ከተማ የሚገነባው የማዳበሪያ ፋብሪካ አንደኛው ሲሆን ይህም የግብርናውን ዘርፍ እድገት ያሳልጣል ብለዋል።
ይህም ታሪካዊ ጉብኝት የአገራቱን ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ እንዲደርስ ትልቅ ሚና መጫወቱን ገልጸው ሥምምነቶቹን ገቢራዊ ለማድረግ አሁን ላይ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የማዳበሪያ ፋብሪካውን ፕሮጀክት ወደ ሥራ ለማስገባት ባለፈው መስከረም ወር ላይ የተደረሰውን የሥምምነት ማዕቀፍ ተግባራዊ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
ሞሮኮ በግብርናው ዘርፍ ያላትን የካበተ ልምድ ለኢትዮጵያ ለማካፈል ያላትን ዝግጁነት ገልጸዋል።
ሞሮኮ ከኢትዮጵያ ጋር ያላት አጋርነት ስትራቴጂካዊ ነው ያሉት አምባሳደሯ በደቡብ ለደቡብ ትሰስር የአገራቱ ግንኙነት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል።
ኢትዮጵያና ሞሮኮ የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን ለማጠናከር የደረሷቸውን የሥምምነት ማዕቀፎች ተግባራዊ ለማድረግ የጋራ የሚኒስትሮች ኮሚሽን ማቋቋማቸውን መረጃዎች ያሳያሉ።