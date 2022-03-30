የምስራቅ አፍሪካን ቀጠናዊ ውህደት ለማፋጠን የአካባቢው አገራት በትምህርት ዘርፍ በጋራ መስራት አለባቸው

መጋቢት 21 ቀን 2014 (ኢዜአ) የምስራቅ አፍሪካን ቀጠናዊ ውህደት ለማፋጠን የአካባቢው አገራት በትምህርት ዘርፍ በጋራ መስራት እንዳለባቸው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት (ኢጋድ) ጥሪ አቀረበ።
ሶስተኛው የኢጋድ አባል ሀገራት የትምህርት ሚኒስትሮች ጉባኤ ዛሬ በአዲስ አበባ ተካሂዷል።
በጉባኤው የኢጋድ ዋና ፀሀፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ እንዲሁም የትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ብርሀኑ ነጋን ጨምሮ የአባል አገራቱ የትምህርት ሚኒስትሮች ተሳትፈዋል።
ጉባኤው አካታች ፣ተደራሽ እና ጥራት ያለው ትምህርት፤ ለስደተኞች፣ከስደት ተመላሾች እንዲሁም ስደተኞችን ተቀብለው እያስተናገዱ ያሉ ማህበረሰቦች የሚያገኙበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር ላይ ያተኮረ ነው፡፡
የኢጋድ ዋና ፀሀፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ በጉባኤው መክፈቻ ላይ ባደረጉት ንግግር የትምህርት ሴክተር ቀጠናዊ ውህደትን በማፋጠን ረገድ ወሳኝ ሚና እንዳለው ጠቁመዋል፡፡
ለዚህ ደግሞ አካታች ፣ተደራሽ እና ጥራት ያለው ትምህርት ተደራሽ ማድረግ እንደሚገባም ነው ያነሱት፡፡
የትምህርት ዘርፉ ለስደተኞችንና ከስደት ተመላሾችን ታሳቢ ያደረገ ሊሆን እንደሚገባም እንዲሁ፡፡
የቀጠናውን አገራት ወደ አንድነት ለማምጣት እንደ ትምህርት ያሉ መሰረተ ልማቶች ላይ በጋራ መስራት እንደሚገባም ጭምር ነው አጽኖት ሰጥተው የገለጹት።
የትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ብርሀኑ ነጋ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ስደተኞችን ተቀብላ በማስተናገድ ቀዳሚ ከሆኑ አገራት ተርታ ትሰለፋለች ነው ያሉት።
ኢትዮጵያ ለትምህርት ዘርፍ ከ20 እስከ 25 በመቶ ዓመታዊ በጀት በመመደብ ለዘርፉ ልዩ ትኩረት የሰጠች አገር መሆኗንም ተናግረዋል።
መንግስት በአሁኑ ወቅት በሁሉም የትምህርት ስርአት ውስጥ ጥራትን ለማምጣት በቁርጠኝነት እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸው፤ ኢትዮጵያ በዘርፉ ያላትን ልምድ ለአባል አገራት ለማካፈል ዝግጁ መሆኗንም ተናግረዋል፡፡
ኢትዮጵያ አካታች፣ ተደራሽ እና ጥራት ያለው ትምህርት፤ ለስደተኞች እና ከስደት ተመላሾች እንዲሰጥ ለማስቻል ቁርጠኛ መሆኗንም እንዲሁ።
በጉባኤው የጅቡቲ፣ ኬኒያ፣ ሶማሊያ ፣ደቡብ ሱዳን ፣ኡጋንዳ እና የሱዳን ትምህርት ሚኒስትሮች እና የሚኒስትሮች ተወካዮች ተሳትፈዋል።