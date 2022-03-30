በክልሉ ባለድርሻ አካላት ተናበው ባለመስራታቸው በትምህርት ጥራት ላይ ችግር እያስከተለ ነው

ጋምቤላ ፤ መጋቢት 21/2014(ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል በትምህርት ዘርፍ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ተቀራርበውና ተናበው ባለመስራታቸው በትምህርት ጥራት ላይ ችግር እያስከተለ መሆኑ ተመለከተ።
በመማር ማስተማር ሥራውና በዘርፉ በሚታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ላይ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት የተሳተፉበት የውይይት መድረክ ዛሬ በጋምቤላ ከተማ ተካሄዷል።
የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙሴ ጋጄት በወቅቱ እንዳሉት፣ የትምህርት ጥራትንና ተደራሽነትን ማረጋገጥ የሚቻለው የዘርፉ ባለድርሻ አካላት ተቀራርበውና ተናበው መስራት ሲችሉ ነው።
ይህ ባለመሆኑ በተለይ በትምህርት ጥራት ላይ ችግር እንዳለ አመልክተው፤ የትምህርት ጥራትንና ተደራሽነት ለማረጋገጥ ከወላጆች ጀምሮ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በቅንጅትና በትብብር ሊሰሩ እንደሚገባ ተናግረዋል።
የውይይቱ ተሳታፊ አቶ ኡሞድ ኡቻላ በሰጡት አስተያየት፤ ለትምህርት ጥራት መጓደል ምክንያት ከሆኑት ጉዳዩች መካከል አንዱ የተማሪዎች የስነ- ምግባር ችግር መሆኑን ገልጸዋል።
የስነ- ምግባር ችግሩ በመምህራን ብቻ ስለማይፈታ ወላጆችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተቀናጅተው በትኩረት መስራት እንዳለባቸው አመልክተዋል።
የስነ-ምግባር ችግር በተማሪዎች ብቻ ሳይሆን በአንዳንድ መምህራንም እንደሚታይ የተናገሩት ደግሞ የጋምቤላ ከተማ አስተዳድር የመምህራን ማህበር ተወካይ አቶ ዘሪሁን በቀለ ናቸው።
መምህርት ሀና አበበ በበኩላቸው፤ የመምህራን ጥቅማ ጥቅም አለመከበር የሥራ ተነሳሽነትን ስለሚጎዳ በዘርፉ የሚታዩ ችግሮች ትኩረት እንዲያገኙ አንስተዋል።
የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ከመድረኩ ለተነሱ ጥያቄዎች በሰጡት ምላሽ ፤ከደረጃ እድገት፣ ከእርከን ጭማሪና ከትምህርት ለውጥ ጋር ተያይዞ በመምህራን የሚነሱ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ደረጃ በደረጃ ለመፍታት በእቅድ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
“የተማሪዎችን የስነ-ምግባር ችግር ለመፍታት በተለይ የወላጆች፣ የመምህራንና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ትብብርን ይጠይቃል” ያሉት ደግሞ የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ኮንግ ጆክ ናቸው።
በመምህራን በኩል የሚታዩ የስነ- ምግባር ችግሮች በግምገማ የማጥራት ሥራ እንደሚካሄድ አመልክተዋል።
በውይይት መድረኩ በየደረጃው የሚገኙ የትምህርት አመራሮች፣ ርዕሳነ መምህራን፣ የወላጆች መምህር ህብረትና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት መሳተፋቸውን ኢዜአ ከጋምቤላ ዘግቧል።